Hamilton omluvou za střet s Piastrim ukázal své kvality – závodnické i lidské, říká Stella

Šéf McLarenu Andrea Stella tvrdí, že si Lewis Hamilton zaslouží respekt za uznání chyby, kterou udělal v Monze při souboji s Oscarem Piastrim.

Hamilton do nedávné GP Itálie startoval z osmé příčky a nakonec dojel na šestém místě. Při cestě za tímto výsledkem se pilot Mercedesu zapojil do několika soubojů.

Ten z 51. kola s Oscarem Piastrim však Britovi příliš nevyšel, jelikož po jeho nevydařeném manévru v brzdné zóně došlo mezi oběma jezdci ke kontaktu. Zatímco jezdec McLarenu si z kontaktu odnesl poškození předního křídla, Hamilton mohl pokračovat dál bez nutnosti opravy.

Incidentu si nicméně všimli sportovní komisaři, kteří vyhodnotili, že viníkem je v tomto případě Hamilton a udělili mu pětisekundový časový trest.

Bezprostředně po závodě Hamilton svoji chybu přiznal a navíc se Piastrimu omluvil.

Přístup Hamiltona ocenil jeho šéf Toto Wolff, podle kterého je sedminásobný šampion jedním z mála jezdců, kteří dokážou uznat svoji chybu.

K Wolffovi se nyní přidal i šéf McLarenu Andrea Stella, který rovněž vyjádřil Hamiltonovi svůj respekt.

„Myslím, že Lewis byl po závodě možná trochu frustrovaný, protože měl na to, aby se před Oscara dostal (bez kontaktu, pozn. red.). Pokud by mu to nevyšlo v danou chvíli, myslím, že by ho stejně později předjel,“ uvedl k situaci Stella, kterého cituje web RaceFans.net.

„Řekl bych tedy, že Lewis nemusel v danou chvíli tolik riskovat, protože měl tempo na to, aby Oscara předjel s větší rezervou,“ pokračoval Ital.

„Lewis je férový soupeř. Pokud se omluvil, ukazuje to jeho kvality jako závodníka i jako člověka. Rozhodně má náš respekt,“ dodal Stella.