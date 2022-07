Hamilton ocenil přístup Leclerca v souboji v Copse. Rýpnul si do Verstappena

Leclerc měl v souboji nevýhodu – poškozené přední křídlo a starší tvrdé pneumatiky. Přesto se jednalo o krásný souboj.

„Charles odvedl skvělou práci, byla to velká bitva,“ řekl Lewis Hamilton pro Sky F1. „Je to velmi rozumný jezdec – bylo to hodně odlišné od toho, co jsem zažil vloni.“

Hamilton naráží na loňský souboj s Verstappenem v prvních kolech závodu, při kterém došlo v zatáčce Copse (kde v neděli svedl souboj s Leclercem) ke kontaktu, po kterém Verstappen boural. Tehdy to byl však Hamilton, komu sportovní komisaři udělili trest.

„Například v Copse jsme tam my dva projeli bez problémů. Byla to skvělá bitva. Museli jsme mít rozdíl v pneumatikách, abychom se přes něj dostali. Opravdu úžasný víkend.“

Hamilton před výjezdem safety caru nebyl daleko o vítězství nebo minimálně souboje o něj. Na středních pneumatikách zůstal na trati o dost déle než jezdci Ferrari a zajížděl dobré časy.

„Chvíli to bylo ve vzduchu,“ řekl Hamilton o šanci na první letošní vítězství. „Spousta věcí šla proti nám. Na startu jsme se dostali na třetí místo, pak nás vrátili na páté. Pak jsem se propadl za Landa, takže jsem strávil spoustu kol tím, že jsem se ho snažil předjet. To už byla ztráta na Ferrari pět nebo šest sekund. Ale zajížděl jsem dobré časy, doháněl jsem je, zajel jsem dobrý dlouhý stint a říkal jsem si: ‚Ano, možná tady můžeme bojovat o vítězství‘.“

„Ale bohužel ta mezera byla příliš velká a pitstop nebyl moc rychlý. V závěru jsem měl problémy se zahříváním a ztratil jsem na oba vozy. Bylo to dnes strašně těžké.“