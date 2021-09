Hamilton očekává bučení. Není na mně, abych fanoušky usměrnil, říká Verstappen

„Když jdete na fotbalový zápas a jste na domácím hřišti, tak se občas v určitém okamžiku stane, že soupeř bude vypískán. Není to na místním klubu, aby přišel k reproduktorům a řekl: ‚Lidi, nemůžete je vypískat‘, protože se to přirozeně stane,“ řekl Verstappen.

„I ve fotbale jsou lidé velmi vášniví a podporují svůj místní tým. Nemyslím, že je na mně, abych jim říkal, že nesmí bučet, protože já nejsem oni a musím se soustředit jen na to, co dělám na trati.“

Hamilton připustil, že bučení je „přirozeně něco, co se dá očekávat" v Zandvoortu, a že s tím sice nesouhlasí, ale bude se snažit tuto energii přetavit v něco pozitivního.

„Všude bylo samozřejmě hodně oranžových fanoušků,“ řekl Hamilton, který se ve čtvrtek objevil v Zandvoortu celý v oranžovém. Mercedes navíc trochu provokativně uveřejnil na sociálních sítích fotografii Nycka de Vriese, který je spojován se sedačkou u Alfy Romeo, a doplnil to textem „první mistr světa v motorsportu z Nizozemska.“

„Nikdy jsem nebyl člověk, který by šel na nějakou akci a bučel, ale chápu to. Vidíte to na fotbalových akcích, vášeň, kterou fanoušci mají, nebo odpor, který někteří z nich chovají k soupeřům. Ale já to respektuji.“

„Do Holandska jsem vždy jezdil rád. Amsterdam je jedno z nejkrásnějších měst. Vím, že mám v Nizozemsku několik fanoušků týmu LH, čehož si velmi vážím. Pravděpodobně to bude malá část na tribunách a já je obdivuji, že dokázali vydržet i bučení.“

„Ale takový je sport. Snažím se tu energii obrátit směrem ke mně, ať už to vezmete jakkoli, proměnit ji v něco pozitivního, aby to pro mě fungovalo.“

Britští fanoušci nebučí

Na otázku, zda někdy cítil potřebu říct svým domácím fanouškům, aby nepískali, Hamilton odpověděl: „Nevím. Britští fanoušci naštěstí nepískají. Jsou úžasní. Chtějí si prostě jen užít skvělý víkend. Myslím, že jsem ještě nikdy neslyšel britské fanoušky někoho vypískat. Mám krátkou paměť, ale jsem si jistý, že ne.“

„Obecně nesouhlasím s tím, aby se na někoho bučelo. Každý se vydává na trať, aby odvedl co nejlepší práci, a každý se snaží být co nejlepší.“