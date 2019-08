Hamilton neztrácí sebevědomí: Mercedes může vyhrát

Valtteri Bottas (5./3.)

Finský závodník, který se může těšit z toho, že i příští rok bude hájit barvy Mercedesu, dobře zná hlavní zbraně Ferrari. Italský tým těží z ohromné rychlosti na rovinkách.

„Věděli jsme, že tu bude Ferrari silné. Red Bull taky. Ale Ferrari dnes jelo opravdu skvěle, na rovinkách nás úplně drtilo. Tak to prostě je, uděláme vše pro to, abychom zítra byli blíž. Abychom s nimi mohli bojovat, musíme se hodně zlepšit,“ řekl Bottas.

Lewis Hamilton (6./4.)

Hamilton nezažil zrovna hladký pátek, v prvním tréninku měl problémy s plynem. Ve druhém už se cítil pohodlněji.

„Začátek tréninků pro nás nezačal ideálně, měli jsme problém s plynem a přišel jsem o výkon. Vůz se nedostával do otáček. Podařilo se mi to ale opravit několika rychlými přeřazeními. Když jsme se vrátili zpátky na trať, postihly mě další problémy. Byl to prostě chaos. Ke konci jsem zajel několik normálních kol, ale nebyl to žádný zázrak.

Před druhým tréninkem jsme výrazně pozměnili nastavení. Pak už to bylo lepší. Stále ale máme co dohánět. Ze ztráty nejsem moudrý. Ferrari se zdá být celkem rychlé, jen na rovince před pátou zatáčkou nažene jednu sekundu.

To je sice poměrně působivé, ale budeme tu ztrátu kousek po kousku ukrajovat. Jsme rozhodně ve hře, což je fajn,“ věří Hamilton.

Foto: Getty Images / Mark Thompson