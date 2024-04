Hamilton: Nevím, jestli mě Mercedes nechá pracovat s Ferrari ještě před koncem letošního roku

Lewis Hamilton se na konci letošního roku po 12 sezonách rozloučí s Mercedesem a zamíří do Ferrari.

Vzhledem k tomu, že Britova smlouva s Mercedesem vyprší až na konci prosince, je otázkou, zda mu jeho současný zaměstnavatel dovolí vyzkoušet si monopost konkurence už v mezidobí mezi posledním závodem sezony a začátkem roku 2025.

Bývá běžnou praxí, že týmy své jezdce, kterým končí kontrakt, nechají, aby si hned po sezoně vyzkoušeli vůz stáje, k níž míří – ať už v rámci privátního testu se starším vozem, nebo během tradičních posezonních testů v Abú Zabí.

Předloni si takto například mohl Fernando Alonso díky stáji Alpine vyzkoušet vůz Astonu Martin (samozřejmě bez reklamních log), přestože měl v danou chvíli ještě platnou smlouvu s francouzskou organizací.

Jaká však bude situace v případě sedminásobného šampiona Hamiltona? Ani samotný závodník, který dosud v F1 prožil jen jeden přestup, zatím netuší.

„Myslím, že to začne rozhovorem s Totem (Wolffem, šéfem Mercedesu, pozn. red.), protože ani nevím, jak se v tom orientovat. Nevím, jak to bude probíhat,“ přiznal podle webu Motorsport-Total.com Hamiton, jenž se podle svých slov nyní soustředí na to, aby své angažmá v Mercedesu zakončil pozitivně.

„Chci mít úspěšný závěr. K tomu směřuje veškerá moje energie. Samozřejmě se těším na budoucnost, ale momentálně jsme v obtížné situaci. Je to pro mě výzva,“ dodal 39letý závodník.