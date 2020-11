Hamilton neví, zda bude příští rok ve formuli 1

Lewis Hamilton pravidelně prohlašoval, že ohledně jednání s Mercedesem nespěchá. Zazněla také informace, že si obě strany sednou, až budou zajištěny oba tituly – ten týmový byl zajištěn dnes, mezi jezdci se zřejmě rozhodne v Turecku.

Na druhou stranu o své budoucnosti jedná také Toto Wolff, který zvažuje, že se částečně stáhne a bude plnit jinou roli. Během víkendů by pak minimálně část závodů sledoval z domova.

Hamiltona se zeptali na budoucnost Wolffa. „Ani já nevím, jestli tu budu příští rok, takže to pro mě v tuto chvíli není problém,“ řekl Hamilton.

„Toto a já spolu hodně komunikujeme. Jsem si vědom toho, kde je mentálně, a věřím, že společně nosíme a sdílíme velkou hodnotu.“

„Jsem tu dlouho a rozhodně chápu touhu ustoupit od toho všeho a věnovat se rodině. Nevím, kdo ho může nahradit, je to lídr. Nevybírá lidi, kteří nejsou schopni vykonávat svou práci. Věřím, že najde ty správné lidi. Ale tento tým není o jedné osobě, je to kolektiv mnoha lidí. Je to skutečné týmové úsilí. Podporuji ho, ať bude chtít dělat cokoliv, aby postupoval vpřed.“

Jezdec Mercedesu také poukazuje na to, že čas rychle letí a jeho kariéra se blíží ke konci. „Samozřejmě se cítím skvěle. Mohl bych pokračovat další měsíce, ale Toto a já máme datum trvanlivosti. Existuje mnoho věcí, které mi zůstávají v mysli. Chtěl bych tu být příští rok, ale neexistuje žádná záruka, že to tak bude.“

Wolff už slova Hamiltona bagatelizoval. Podle něj je nepravděpodobné, že Hamilton skončí. „Myslím, že je to okamžik, jsou to emoce. Všichni jsme šťastní, ale také velmi unavení,“ řekl Wolff.