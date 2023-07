Hamilton nevěřil, že bude bojovat o pole position. Čekal na ní 595 dní

104. pole position ve formuli 1 a první v letošní sezóně získal Lewis Hamilton. Pilot Mercedesu v kvalifikaci na Velkou cenu Maďarska porazil Maxe Verstappena o tři tisíciny sekundy.

Na další pole position přitom Hamilton čekal 595 dní, neboli 33 závodů, konkrétně od Velké ceny Saúdské Arábie v roce 2021.

Po pátečních trénincích by si přitom na Hamiltona vsadil asi málokdo. První trénink, který poznamenal déšť, zakončil bez zajetého času, v tom odpoledním pak skončil až šestnáctý.

Sobotní trénink ale Hamilton už vyhrál a na čele se udržel i v Q3, kdy svým posledním pokusem o tři tisíciny sekundy porazil vítěze posledních pěti kvalifikací Verstappena.

„Byl to šílený rok a půl. Až jsem ztratil hlas, jak jsem v autě křičel. Je to úžasný pocit. Jsem vděčný, že jsem tady, protože tým velmi tvrdě pracoval. Tentokrát jsme velmi tvrdě tlačili, abychom získali pole position. Je to jako poprvé,“ řekl Hamilton.

„Nečekal jsem, že dnes budeme bojovat o pole position. Když jsem ale najel do toho posledního pokusu, dal jsem do toho úplně všechno.

„Ve srovnání s ostatními jsme ztráceli ve 4. a 11. zatáčce, takže jsem to tam poslal a doufal, že se udržím na trati. Ale bylo to těžké. A bude těžké se odtud posunout. Snad to ale ukazuje, že jsme na správní cestě.“

Russell vypadl v Q1

Po první části kvalifikaci přitom u Mercedesu a jeho šéfa Tota Wolffa panovalo zklamání, protože George Russell obsadil až osmnácté místo a nepostoupil.

Mladý Brit doplatil na velký provoz v přípravě na poslední měřený pokus ve třetím sektoru. V posledních dvou zatáčkách jej předjelo několik soupeřů a on neměl dostatečně zahřátou tvrdou sadu pneumatik, aby dokázal zlepšit svůj čas.

„Celou kvalifikaci jsem byl na trati ve špatnou chvíli, jako tým jsme až příliš mnoho riskovali,“ řekl Russell.

„Auto bylo velmi rychlé, nepotřebovali jsme tankovat na jedno kolo a vyjíždět úplně na konci ve velkém provozu. Snažil jsem se ale respektovat gentlemanskou dohodu a byl jsem předjet několika vozy, zejména Pierrem (Gaslym) v poslední zatáčce.

„Ztrácel jsem tři desetiny ještě předtím, než jsem vůbec začal, ten pokus byl zničený. Nebudu vinit žádného z jezdců, každý bojujeme za sebe. Jako tým jsme měli odvést lepší práci.

„Musíte bojovat za sebe. Trať je dost dlouhá, má 4,5 kilometru a my na jednom kilometru máme 10 aut, musíme se jen podívat do zrcadla a uznat, že jsme to podělali.“