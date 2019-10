Hamilton nestaví Mercedes do role favorita ve zbývajících závodech

Pětinásobný mistr světa vítězstvím ve Velké ceně Ruska opět navýšil svůj náskok na čele průběžného pořadí, když využil virtuálního safety caru a dostal se před oba jezdce Ferrari na první místo.

Podle Hamiltona to jsou právě jezdci Ferrari, které favorizuje v posledních pěti závodech. Těžit budou podle něj zejména z rychlosti svých vozů na rovinkách.

„Myslím, že Austin pro nás může být dobrý. Je těžší s nimi bojovat na těch dlouhých rovinkách, jednoduché nebude Mexiko. Brazílie by pro nás mohla být dobrá, protože na okruzích s vyššími teplotami pracujeme lépe. To je pochopitelně naše velká výhoda, ale není to všude. Myslím, že ostatní závody mají celkem dlouhé rovinky,“ řekl Hamilton.

Mercedes musí podle Hamiltona dosáhnout dobrého výsledku v sobotních kvalifikacích, na který následně může navázat v nedělním závodě.

„Důležité bude, aby se nám podařilo kvalifikovat se na správnou pozici, v závodním režimu jsme silnější. Pozice je klíčová. Nemyslím si, že v těchto závodech budeme favority, stále to ale podle mě můžeme otočit,“ řekl Brit a doplnil, že v následujícím závodě v Japonsku bude „velmi těžké, ale ne nemožné“ Ferrari porazit.

Foto: Getty Images / Charles Coates