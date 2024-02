Hamilton neřekl o přestupu k Ferrari předem ani rodičům

V první únorový den se objevily spekulace, že Lewis Hamilton bude od roku 2025 závodit za Ferrari. Večer to oba týmy potvrdily. Toto Wolff se to dozvěděl o den dříve.

Lewis Hamilton v rozhovoru pro podcast BBC F1: Back at Base uvedl, že o svém rozhodnutí neinformoval předem ani své rodiče.

„S nikým jsem nemluvil. Rodičům jsem to řekl až v den, kdy to bylo oznámeno, takže to nikdo nevěděl.“

„Řídil jsem se svými pocity a srdcem a s nikým jsem o tom nemluvil. Opravdu jsem to chtěl udělat pro sebe a musel jsem přijít na to, co by pro mě bylo nejlepší.“

U Hamiltona se očekávalo, že má s Mercedesem smlouvu do konce roku 2025. Nakonec ale šlo o roční smlouvu s roční opcí.

Hamilton během testů v Bahrajnu pro Sky Sports uvedl, že klíčovou roli sehrál Frédéric Vasseur. Sedminásobný šampion před příchodem do F1 jezdil pro ART Grand Prix, který vedl právě Vasseur.

„A když pak dostal práci ve Ferrari, byl jsem za něj moc rád. A myslím, že se prostě všechno sešlo. Myslím, že bez něj by se to opravdu nestalo,“ řekl Hamilton.