Hamilton nepostoupil do Q3. Do závěrečného pokusu vyrazil pozdě na studených pneumatikách

Stejně jako před týdnem v Baku měl ve třetí části kvalifikace Mercedes jen jednoho zástupce. Lewis Hamilton obsadil v kvalifikaci na Velkou cenu Miami formule 1 až třinácté místo.

Problémy měl sedminásobný mistr světa už v Q1, kdy se v 17. zatáčce otřel o zeď, když se snažil vyhnout haasu Kevina Magnussena.

Dále než do Q2 se ale nedostal. Od postupu mezi deset nejrychlejších jej dělilo čtvrt sekundy. Stejně jako před týdnem v Baku tak do Q3 postoupil jen jeden z pilotů Mercedesu, v Ázerbájdžánu v Q2 skončil George Russell.

„Přišlo mi, že je to příliš pozdě, kluci,“ vytkl Hamilton do vysílačky svému týmu, který jej podle jeho slov vyslal k závěrečnému pokusu na trať příliš pozdě, čímž se dostal do provozu, nemohl dostatečně zahřát pneumatiky a tím byla poznamenána jeho příprava na měřený pokus.

„Začalo to dobře. V průběhu kvalifikace tam bylo pár slušných momentů. Celkově nám chyběla rychlost, abychom se dostali do Q3. Byli jsme na hraně toho, že se tam nedostaneme.

„Na konci jsme pak vyjeli příliš pozdě. Byl jsem za asi sedmi vozy a začal jsem své kolo s nedostatečnou teplotou v pneumatikách.“

Mercedes podle Hamiltona ztrácí na své soupeře ve všech oblastech. „Když se podíváte například na Red Bull, ti dokáží využít své malé zadní křídlo a jsou rychlí na rovinkách i v zatáčkách,“ popisuje Brit.

„My máme větší křídlo, abychom se jim přiblížili v zatáčkách. Myslím proto, že nám chybí zejména zadní přítlak. Nejsme tam, kde bychom chtěli být. Přál bych si, abychom měli auto, se kterým bychom byli schopni bojovat o vítězství. Je to pro nás těžké.“

Russell až šestý

Až šestý čas zajel druhý pilot Mercedesu George Russell ve třetí části kvalifikace, která byla poznamenána nehodou Charlese Leclerca.

Prvních šest pozic na roštu přitom obsadili piloti šesti různých týmů. Rychlejší než pilot Mercedesu byl vždy jeden jezdec Red Bullu, Astonu Martin, Ferrari, Haasu a Alpinu.