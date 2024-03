Hamilton není spokojený s vozem. Navíc dostal od stewardů varování a tým pokutu

Lewis Hamilton musel po druhém tréninku před sportovní komisaře. Byla to tečka za nepříliš dobrým dnem.

Hamilton byl po druhém tréninku vyšetřován a musel také před sportovní komisaře. Důvodem byl incident s Lancem Strollem. Ten se musel v desáté zatáčce ve svém rychlém kole vyhýbat pomalu jedoucímu Hamiltonovi.

Podle stewardů musel „provést úhybný manévr a vyjet mimo trať, aby se vyhnul kolizi. Pokud by se tak nestalo, došlo by k vážné nehodě ve vysoké rychlosti.“

Hamilton dostal varování. Větší trest dostal Mercedes – musí zaplatit pokutu 15 000 euro za to, že Hamiltona nevaroval a neřekl mu, že je Stroll v rychlém kole a že se k němu blíží.

Hamilton na konci tréninku hlásil ztrátu výkonu. Podle dostupných informací ale jen omylem zmáčkl tlačítko omezovače rychlosti, který se běžně používá v boxech.

Hamilton skončil na osmém místě. Russell byl druhý.

„Jo, těžký den. Chyběla mi důvěra v zadní část vozu a nastavení,“ řekl Hamilton.

„Mezi tréninky jsme udělali nějakou práci, auto jsme změnili, ale byl tam základní problém se zadní částí, se kterým jsem se potýkal, takže jsem měl pár opravdu velkých momentů. V rychlých částech potřebujete mít plnou důvěru v zadní část vozu a tu jsem zatím neměl.“

Na otázku, jaká jsou očekávání od zítřejšího závodu, Hamilton odpověděl:

„Nevím, projdeme si data, ale George je prostě se svým vozem očividně mnohem spokojenější. Dnes jsme se vydali trochu různými směry. Všichni zkoušíme různé věci, abychom se pokusili najít správné řešení pro auto. Ale ano, nevím. Jediné, co chci, je stabilní záď a pak budu spokojený, takže na tom pracuji.“

Russell je spokojenější

„Myslím, že jsme asi neměli auto v ideálním okně, ale že časy na kolo vypadají dobře s malým i větším množstvím paliva,“ řekl Russell.

„Nejsem si jistý, jak na tom vlastně jsme, protože je to zase hodně těsné. Astony byly trochu překvapením, ale je dobré je vidět nahoře. Teď nás ale čeká práce přes noc a uvidíme, čeho zítra dosáhneme.“

„V první fázi jsme hodně testovali. Lewis začal s jedním nastavení a to, se kterým jsem jezdil já, bylo drasticky odlišné. A pak jsme ve druhém tréninku jeli úplně opačně.“

„Vyměnili jsme si nastavení, abychom zjistili, co funguje, dozvěděli se více o autě a pokusili se získat více zpětné vazby od nás obou.“

„Ještě je brzy, je to teprve druhý závod sezony. Je to nové auto a předtím jsme jeli jen na jednom okruhu a musíme se stále učit, takže uvidíme, co dokážeme dnes večer. Všichni doma budou tvrdě pracovat na simulátoru a pokusí se z toho vytěžit ještě trochu výkonu.“

„Max je určitě nejrychlejší. Checo není daleko. Myslím, že to bude opět těsné, jak jsme viděli v Bahrajnu. Ferrari a Aston v tuto chvíli vypadají jako naše pravděpodobně největší hrozby a soupeři, ale rozhodovat se bude opět až v kvalifikaci.“