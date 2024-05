Hamilton není s Ferrari v kontaktu. Letos ho chce porazit

Lewis Hamilton řekl, že se nyní plně soustředí na zbývající závody u Mercedesu, kterému chce pomoci v posunu vpřed. Tým je aktuálně na trati i v šampionátu na čtvrtém místě.

„S týmem Ferrari nejsem v kontaktu,“ řekl Hamilton, kterého cituje Racing News 365. „Sleduji je zpovzdálí, ale veškerá pozornost se teď soustředí na to, jak je můžeme porazit. Jak můžeme vyhrát. Tam směřuje veškerá moje energie.“

„V tuto chvíli je mé srdce stále s Mercedesem,“ pokračuje Hamilton, který prý chce Mercedes pozvednout.

Stříbrné šípy chtěly být letos v pozici, ve které je Ferrari nebo McLaren – tedy být Red Bullu blíže, bojovat o pódia a minimálně Verstappenovi znepříjemnit cestu za dalším titulem. Reálně jsou ale až čtvrtým nejlepším týmem.

„Je to nejen moje práce, ale i moje letošní přání. A jakkoli to bylo těžké, stále jsme jednotní a jsem opravdu hrdý na všechny, se kterými pracuji. Opravdu doufám, že to bude lepší rok. Nechci říkat, že nemůže být hůř, ale rozhodně si myslím, že se zlepšíme.“

Hamilton už před sezónou věděl, že na konci roku končí. „Nikdy předtím jsem v takové situaci nebyl, takže je to jedinečný scénář,“ řekl Hamilton, který uvedl, že rád i nadále pracuje se svými lidmi u Mercedesu, ale „zároveň jsem nadšený z budoucnosti. Také reakce fanoušků je fantastická, protože se potkávám s fanoušky obou týmů.“