Hamilton není lepším jezdcem než jsem já, tvrdí Sainz

Na konci letošní sezony se Carlos Sainz po čtyřech sezonách rozloučí s Ferrari, ve kterém jeho místo zaujme sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

Rodák z Madridu nicméně nyní v rozhovoru pro španělskou mutaci magazínu GQ (Gentlemen's Quarterly) prohlásil, že italská stáj jeho nahrazením nezíská lepšího jezdce.

„Upřímně věřím, že (Hamilton) není lepší. Když však tuto otázku položíte ostatním 18 jezdců, odpoví vám stejně,“ nechal se slyšet Sainz s tím, že na takovém sebevědomí není nic špatného.

„Myslím, že jsem nejlepší volbou pro jakýkoli tým formule 1, protože kdybych neměl tuto mentalitu, nebyl bych jezdcem formule 1,“ vysvětlil vítěz tří velkých cen, který se ale na Ferrari nezlobí, že s ním neprodloužilo spolupráci a vsadilo na Hamiltona.

„Rozhodnutí Ferrari chápu. Měli možnost podepsat sedminásobného mistra světa, což může týmu něco přinést. To byl také důvod, proč mě to tolik nebolelo. Není to tak, že by mě nahradil nějaký jezdec, ale jeden z nejlepších pilotů v historii tohoto sportu,“ dodal Sainz, který stále nemá jasno o tom, pro který tým bude od příští sezony závodit.