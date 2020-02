Hamilton není Bůh, dá se porazit, říká Verstappen

„Lewis je velmi dobrý. Je to určitě jeden z těch nejlepších, ale není to Bůh. Možná je s Bůh s ním, ale není Bůh,“ řekl Verstappen novinářům na mediální akci Red Bullu v pondělí.

„Ano, mohu porazit Lewise, ale samozřejmě to hodně závisí na autě. Když můžete vyvíjet tlak, tak je to pro lídra samozřejmě mnohem těžší. Pokud nejste nikdy pod tlakem, můžete jezdit na 97 nebo 98 procent a nikdy se nedopustit chyb... nebo možná o jednom víkendu z 21 nebo 22.“

„ I když začnete se ztrátou dvou desetin sekundy, můžete zvýšit tlak a já bych s tím chtěl začít hned od začátku.“

Pokud by Verstappen bojoval o titul, bude muset zřejmě změnit svůj přístup a myšlení.

„Pokud se podíváte na Brazílii, závodili jsme tvrdě a velmi čistě,“ řekl Verstappen.

„Vím, že závodím tvrdě, ale je to proto, že se vždy snažím získat nejlepší výsledek. Ale když bojujete o titul, přemýšlíte jinak. My jsme v tomto boji nebyli, takže víte, že máte několik závodů, které můžete vyhrát, a tak zkusíte všechno, abyste vyhráli.“

„Je to jiné smýšlení, které musíte mít a Lewis byl opravdu dobrý v posuzování toho, kdy do toho musí dát vše a kdy musí být konzervativnější. Závisí to na situaci, ve které se nacházíte.“

Verstappen před pár týdny prodloužil s Red Bullem smlouvu do roku 2023. „Pro mě je to správné místo. Cítím se v týmu opravdu dobře. Je zde mnoho dobrých lidí a vidím motivaci a hlad k boji o vítězství a možná i šampionát.“

Foto: Getty Images / Charles Coates