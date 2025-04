Hamilton neměl v Džiddě vůbec žádné tempo. Chybí mu sebedůvěra, tvrdí Van der Garde

Přestože na závěrečné soudy, týkající se letošní sezony, je ještě brzy, úvodní rok Lewise Hamiltona u Ferrari se zatím nevyvíjí příliš ideálně.

Brit sice dokázal ovládnout po startu z prvního místa sprintový závod v Číně, ale jinak příliš radosti ze svých výsledků nejspíš nemá. Vliv na tom jistě nemá pouze forma Ferrari, která není kdovíjaká, ale i porovnání s týmovým kolegou Charlesem Leclercem, jenž má zatím navrch.

Ostatně i samotný Hamilton přiznal, že by nyní potřeboval „transplantaci mozku“, aby se ve voze Ferrari SF-25 začal cítit jako doma.

K letošním výkonům Hamiltona se ve vysílání streamovací služby Viaplay po GP Saúdské Arábie vyjádřil bývalý pilot F1 Giedo van der Garde, který byl ve svém vyjádření na adresu pilota Ferrari poměrně tvrdý.

„Neměl žádnou rychlost, opravdu žádnou,“ uvedl Van der Garde.

„Někdy byl o jeden a půl až dvě sekundy na kolo pomalejší než Charles Leclerc, za kterým nakonec zaostal o 30 sekund. Myslím, že už ani neví, co je levá a pravá, a že má opravdu velký problém. Sám to nedokáže vyřešit. Ta ztráta je příliš velká. Nemá žádné sebevědomí,“ nebral si servítky Nizozemec.

„Bylo to opravdu špatné. Je to jezdec, který se v autě stejně potřebuje cítit sebejistě, ale to je úplně pryč,“ dodal bývalý pilot Caterhamu.