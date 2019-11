Hamilton nedominuje tak výrazně, jak se zdá, říká Verstappen

Max Verstappen (1./3.)

„Celkově to byl pozitivní den. Rychlost vozu v kvalifikačních simulacích není zlá. Lewis byl na rovince ve vzduchovém pytli, takže jeho čas není úplně reprezentativní. Myslím, že je jeho náskok menší. V závodních simulacích jsem nebyl zcela spokojen, v delších jízdách se proto musíme polepšit. Pokud se nám podaří dostat pneu pod kontrolu, mělo by to být lepší. Jinak to ale byl fajn začátek víkendu,“ řekl Verstappen.

Alexander Albon (3./6.)

Britskothajský pilot bude tento víkend v Austinu startovat poprvé. Zatím se členitou a jezdecky náročnou trať učí poznávat.

„Bylo to OK, užil jsem si to. Je to dost technický okruh. Je tu hodně stop, takže není snadné odhadnout, která je ta správná. První trénink byl dost dobrý, druhý už tak pozitivní nebyl. Ale máme představu, jakou taktiku zítra zvolit,“ řekl Albon.

Foto: Getty Images / Mark Thompson