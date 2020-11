Hamilton nechtěl v závěru riskovat opakování chyby v boxech z roku 2007

Hamiltonovi se povedl start z šestého místa, chybou v prvním kole se ale vrátil na příčku, na které startoval. Už v devátém kole přitom Hamilton zamířil do boxů, aby přezul z pneumatik do mokra na gumy do přechodných podmínek.

Na těch nakonec vydržel zbývajících 49 kol až do konce závodu. Ačkoliv měl v závěru téměř půlminutový náskok na druhého Sergia Péreze, nechtěl zajet v závěru závodu do boxů.

Po závodě Hamilton vysvětlil, že se tak rozhodl po vzpomínkách na Velkou cenu Číny v roce 2007, kdy také na vlhké trati se svým mclarenem nezvládl nájezd do boxů, vyjel do štěrku, ze kterého se již nedostal a ztratil tím šanci na titul.

„Vzpomínáte si, že jsem přišel o mistrovský titul v boxech. Poučil jsem se z roku 2007, to rozhodně. Měl jsem pocit, že to mám pod kontrolou. Přilnavost byla dobrá a věřil jsem, že kdyby začalo pršet, vyrovnám se s tím,“ řekl Hamilton.

Svým 94. vítězstvím tak korunoval zisk sedmého titulu mistra světa.

„Vzpomínám, jak jsem sledoval Michaela vyhrávat tituly, všichni děláme to nejlepší, co dokážeme. Jen získat jeden, dva nebo dokonce tři je velmi náročné. Sedm je nepředstavitelných. Když pracujete s tak skvělou skupinou lidí a jeden druhému skutečně věříte, neexistuje nic, čeho byste s tímto týmem nemohli dosáhnout. Jsem hrdý na práci, kterou jsme odvedli,“ řekl Hamilton.

„Mám pocit, že teprve začínám. Je to opravdu zvláštní,“ odpověděl na to, kde je podle něj limit. „Fyzicky se cítím ve skvělé formě. Psychicky byl tento rok zřejmě nejtěžším rokem pro miliony lidí a tady na velkém pódiu to vždy vypadá skvělé, pro nás sportovce to ale není odlišné. Byla to výzva, kterou nevím, jak jsem překonal. S pomocí skvělých lidí kolem mě, týmu a týmu LH jsem dokázal udržet hlavu nad vodou a soustředit se,“ řekl.

Hamilton naznačil, že by rád pokračoval i v dalších letech. „Opravdu doufám v lepší příští rok a rád bych zůstal. Cítím, že tu mám ještě spoustu práce. Nemůžeme ignorovat otázky lidských práv, které jsou v zemích, do kterých jezdíme. Musíme zjistit, jak můžeme s těmito zeměmi jednat a pomoci jim umožnit dělat více pro skutečné změny. Ne za 10 let, ale nyní. Chci formuli 1 a Mercedesu pomoci v této cestě,“ řekl v reakci na premiérový závod formule 1 v Saudské Arábii v příštím roce.

Bottasovi závod nevyšel

Hamiltonův týmový kolega Valtteri Bottas měl jako jediný šanci ještě připravit Brita o sedmý titul. Závod v Istanbulu mu ale nevyšel. Už v první zatáčce se roztočil, když se zalekl Estebana Ocona, který chyboval těsně před ním.

Propadl se daleko za bodované pozice a nakonec po několika dalších chybách závod dokončil na čtrnáctém místě.

„Byl to dlouhý závod. V prvním kole se všechno pokazilo. Nevím, jestli to byl Danny (Ricciardo) nebo někdo jiný, kdo se roztočil v první zatáčce. Já se mu vyhýbal a také jsem se roztočil,“ řekl Bottas.

„V deváté zatáčce jsem pak měl kontakt a auto už nebylo stejné. Měl jsem problém zůstat na trati. Nemohl jsem zatáčet, volant nebyl rovně a chyběl mi kus předního křídla. Byla to jízda o přežití.“

Do cíle nakonec dojel s kolem ztráty na vítězného Hamiltona. „Plně si to zaslouží. Letos byl lepší než my všichni. Příští rok se ho ale pokusím porazit.“