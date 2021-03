Hamilton nechce plánovat moc dopředu, proto jen roční smlouva

Lewis Hamilton teprve nedávno prodloužil smlouvu s Mercedesem – ale jen pro letošní rok.

„Za prvé, mám trochu štěstí, že jsem dosáhl většiny věcí, kterých jsem chtěl dosáhnout,“ řekl Hamilton.

„Do budoucna není nutné plánovat příliš daleko dopředu. Myslím, že žijeme v celkem neobvyklém období života a chtěl jsem jen jeden rok. Pak můžeme mluvit o tom, zda přidáme další a přidáme ho, pokud bude potřeba.“

Hamilton se chce letos opět věnovat boji proti rasismu a chce k tomu využít formuli 1.

„V loňském roce se hodně diskutovalo o rovnosti a začlenění. Tento rok je o prosazování rozmanitosti a o skutečném zajištění toho, aby byla přijata opatření.“

„To je pro mě jádrem úsilí, ale samozřejmě existujeme, abychom vítězili a to je to, na čem tady všichni tito kluci a děvčata pracují, a proto je to mým cílem. Zvítězit pro ně.“