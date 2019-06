Hamilton nechce loňské pneumatiky. Nebyly podle něj dobré

Lewis Hamilton se zmínil o páteční schůzce, na které se má řešit budoucnost letošních pneumatik. Lídr šampionátu doufá, že na setkání bude i někdo z jezdců. „Nemusí nic říkat, ale pokud to půjde špatným směrem, můžeme říct, že tohle není dobré,“ uvedl Hamilton.

„Slyšel jsem, že se snaží vrátit pneumatiky z roku 2018. Vloni jsme museli hlídat teplotu, což znamená více lift and coasting (jezdec dá nohu z plynu dříve, než začne brzdit, pozn. redakce), dělaly se puchýře. Bylo to mnohem horší. Nemohli jste dělat to, co jsem udělal v posledním závodě, nebo v Montrealu, kde jsem byl schopen tlačit na Sebastiana. Na loňských pneumatikách by to nešlo.“

Foto: Getty Images / Charles Coates