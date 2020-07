Hamilton nechce dominanci přeceňovat

Lewis Hamilton (1./1.)

Zdá se, že Mercedesu odložený start sezony 2020 nijak neuškodil. Oba černě zbarvené monoposty byly na Red Bull Ringu velice rychlé. V obou trénincích byl první Hamilton, druhý Bottas.

„Je skvělé být zpět. Už to bylo opravdu dlouhé, takže je fajn se poprvé od února posadit do auta. Je to hodně odlišný monopost od toho, jaký jsme přivezli na testy do Silverstonu.

Už si skoro ani nepamatuju, jak se mi v únoru jezdilo. Je to fakt dávno. Na dnešku je jednoznačně pozitivní, že celkové chování vozu bylo ještě lepší než u toho loňského.

Těžko říct, zda jsme před ostatními. Samozřejmě to vypadá dobře, ale tréninky nikdy nemůžete považovat za bernou minci. Některé týmy možná jely s přiškrcenými motory, nebo s větším množstvím paliva. Takže to bereme trochu s rezervou,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (2./2.)

Finský pilot s Hamiltonem souhlasí – na vytváření závěrů o rozložení sil je příliš brzy.

„Je teprve pátek, jsou to pouze tréninky. Nemyslím si, že týmy předvedly vše, co umí. Skutečná rychlost jednotlivých monopostů se ukáže teprve zítra. Je brzo na nějaké predikce. Ale je fakt, že to pro nás nevypadá zle,“ přiznal Bottas.

