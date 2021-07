Hamilton nechce dělat F1 na 70 procent. „Pokud tomu už nebudu chtít věnovat čas nebo energii, odejdu,“ říká

Současná smlouva u týmu Mercedes Hamiltonovi vyprší na konci letošního roku. Během Velké ceny Rakouska však bylo oznámeno prodloužení spolupráce minimálně do roku 2023.

Hamilton podle svých slov stále cítí nadšení z formule 1. Když už ale ze závodění ve F1 nebude mít sedminásobný mistr světa potěšení, odejde.

„Neustále musím čelit výzvám, nikdy to není jednoduché,“ řekl Hamilton.

„Neustále se musíme tlačit a posouvat, v tomto sportu je to neustálý boj připravit každý víkend vůz správně, snažit se pochopit pneumatiky a nastavení aerodynamiky. Každá trať je odlišná, každá směs pneumatik je jiná na různých okruzích a jiných površích.

„Jsou tu mladí jezdci, kterým se daří. Red Bull má tento rok úžasný balíček. Je tu McLaren, který se opravdu zlepšil a já z nich mám radost. Je to vzrušující, jde zřejmě o nejvyrovnanější startovní pole, jaké jsme kdy měli. Těším se, co přinese příští rok, doufám, že to zůstane stejně vyrovnané,“ řekl Hamilton k očekávání nových technických pravidel.

Hamilton ve formuli 1 závodí od roku 2007. První titul získal za McLaren už o rok později, dalších šest pak v posledních sedmi sezónách s Mercedesem. Krátce po vypršení nové smlouvy na začátku roku 2024 mu přitom bude 39 let.

„Až mi bude 38, bude to moment, kdy se budu chtít posunout a dělat jiné věci. Nikdy nedělám nic napůl, nebudu to dělat na 80 nebo 70 procent. Jsem tu jen proto, abych vyhrával. Pokud někdy budu mít pocit, že už nechci věnovat čas nebo úsilí a energii, kterou si to žádá, pak bude čas s tím skončit.

„Jak jsem řekl, nemám v plánu tu být do 40. Doufám, že mě čeká ještě něco dalšího vzrušujícího, ale bez ohledu na to, kdy skončím, bude mi tento sport chybět. Bude mi chybět ta konkurence.“