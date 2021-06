Hamilton: Nechápu, proč jsou monoposty stále těžší

Nová pravidla od roku 2022 přinesou nejtěžší monoposty v historii formule 1, jejichž minimální hmotnost bude 790 kilogramů.

K navýšení hmotnosti monopostů v posledních letech přispěly v roce 2014 hybridní pohonné jednotky s turbem, ale také zavedení ochranné konstrukce, tzv. svatozáře.

Na konci éry osmiválcových motorů byla hmotnost vozů kolem 640 kilogramů, v roce 2016 překročily hranici 700 kg a nyní je minimální hmotnost pravidly stanovena na 752 kilogramů.

Monoposty jsou celkově větší, což někteří kritizují zejména na městské trati v Monaku, kde je tak předjíždění ještě složitější.

Podle Hamiltona se neustálým navyšováním hmotnosti F1 nesnaží o to, aby vozy byly lehčí a spotřebovávaly méně energie.

„Nerozumím tomu, proč jsou vozy neustále těžší. Nerozumím hlavně tomu, proč přibíráme, když se hovoří o udržitelnosti, tímto směrem se ubírá také sport. Tím, že budete těžší, těžší a těžší, budete využívat více a více energie,“ řekl Hamilton.

Kromě vyšší hmotnosti jsou monoposty větší také svými rozměry. Podle Hamiltona se celkový obraz vozu výrazně změnil od chvíle, kdy v roce 2007 začal ve F1 závodit.

„Lehčí vozy byly hbitější, nebyly ani zdaleka tak velké a závodění a manévrování s vozem bylo přirozeně lepší. Tratě, na kterých jezdíme, jsou širší. V Baku je to v některých místech docela široké, v jiných naopak úzké,“ říká Brit.

„V Monaku bylo vždy relativně nemožné předjíždět, teď jsou ale ty vozy na tu trať až příliš velké. A jak jsem řekl, když budeme neustále těžší a těžší, musíme využít více energie - větší brzdy, více brzdného prachu, více paliva, abyste se dostali na dané místo. Úplně tomu nerozumím.“

Räikkönen: V závodění se nic nezměnilo, jen jsme utratili spoustu peněz

Pro dalšího zkušeného pilota Kimiho Räikkönena, který ve F1 závodí s přestávkami od roku 2001, není navýšení hmotnosti takové překvapení, jelikož k němu docházelo postupně.

Rozdíl si podle svých slov uvědomí až v momentu, kdy vidí starší a současné monoposty vedle sebe.

„Je to hodně, když vidíte staré vozy vedle letošních nebo loňských. Myslím, že kdybychom stále závodili s monoposty kolem roku 2005 nebo jakýmikoliv jinými, v závodění by to nebyla žádná změna. Utratili jsme jen strašně moc peněz, abychom se sem dostali, a nic jiného se nezměnilo,“ řekl mistr světa z roku 2007 Räikkönen.