Hamilton nechápe, proč Verstappen najednou zabrzdil. Jezdí za hranou, říká

Hamilton vyhrál událostmi nabitý závod, který musel být kvůli incidentům dvakrát přerušen a před posledním závodem sezóny se s 369,5 body dělí s Verstappenem o první místo průběžného pořadí.

Pro třetí start závodu Red Bull nasadil Verstappenovi střední sadu pneumatik, na které se Nizozemec z třetího místa dostal po startu do vedení.

Jakmile ale začaly Verstappenovi odcházet pneumatiky, Hamilton na tvrdě sadě se svému soupeři přibližoval a donutil ho v první zatáčce 37. kola k chybě. Verstappen se na prvním místě udržel jen za cenu vyjetí mimo trať, kde skončili oba jezdci.

Od týmu následně dostal pokyn pustit Hamiltona na první místo. V nájezdu do poslední, 27. zatáčky výrazně zpomalil. Hamilton toto nečekal a zezadu narazil do Verstappenova vozu.

Verstappen i po incidentu zůstal v čele závodu. V nájezdu do poslední zatáčky pustil Hamiltona před sebe znovu, ale ještě před nájezdem na cílovou rovinku se útokem vnitřní stopou dostal zpět na první místo.

Hamilton se nakonec dostal do vedení, jelikož Verstappenovi začaly odcházet pneumatiky. Pilot Red Bullu dostal také pětisekundovou penalizaci za zisk výhody jízdou mimo trať.

„Nerozumím tomu, proč najednou (Verstappen) tvrdě šlápnul na brzdu. Zezadu jsem do něj najel a on pak pokračoval. Nepochopil jsem, co se děje. Následně jsem dostal zprávu, že mě pouštěl. Bylo to trochu matoucí,“ řekl Hamilton.

„Snažil jsem se jen být rozumný a co nejtvrdší a se všemi svými závodními zkušenostmi z těch let jsem se jen snažil udržet auto na trati a vyvarovat se problémům, to bylo náročné. Jako tým jsme ale vydrželi. Během druhé poloviny sezóny se na nás snáší nejrůznější věci, takže jsem na všechny opravdu hrdý.

„V životě jsem bojoval s velkým množstvím závodníků, za 28 let jsem narazil na spoustu různých charakterů. Na vrchu je jich pár, kteří... jsou přes limit. Pravidla tak nějak neplatí, nebo na ně nemyslí.

„On (Verstappen) je rozhodně za hranou. Zabránil jsem řadě kolizí s tímhle klukem a nevadí mi být tím, kdo to udělá, protože žijete, abyste mohli bojovat další den. Jemu nezáleží na tom, zda oba odstoupíme ze závodu. Já to beru, že oba musíme závod dokončit. Bude zajímavé sledovat, co se stane.“

Bottas ve finiši porazil Ocona

V posledních metrech získal třetí místo druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který ve sprintu z poslední zatáčky do cíle připravil o stupně vítězů Estebana Ocona z Alpinu.