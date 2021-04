Hamilton nečekal, že v kvalifikaci porazí oba red bully

Hamilton vrátil Red Bullu porážku z první letošní kvalifikace v Bahrajnu, kde pole position získal Max Verstappen. Dnes si Hamilton v Imole vybojoval nejvýhodnější postavení na roštu jen o 35 tisícin před druhým Sergiem Pérezem a o 87 tisícin před Verstappenem.

Hamilton přitom podle svých slov zisk pole position nečekal, když podle něj měl Red Bull v trénincích náskok půl sekundy na kolo.

„Rozhodně jsem nečekal, že budeme před dvěma red bully. Jsou tento víkend velmi rychlí. Byly chvíle, kdy byli o šest desetin vpředu a my nevěděli, kde budeme,“ řekl Hamilton.

„Už od začátku víkendu se ale auto chovalo mnohem lépe. Velký respekt týmu za tvrdou práci, kterou stáhli tuto ztrátu.“

Na souboj s jezdci Red Bullu přitom bude Hamilton sám. „Miluji to. Miluji tu výzvu. Myslím, že je skvělé, že tu konečně máme dva red bully. Myslím, že kvůli tomu bude složitější strategie a zítra to bude skutečná výzva, protože mají skvělou závodní rychlost. Myslím, že v pátek byli při dlouhých jízdách nejsilnější,“ říká Brit.

„Jsem ale velmi, velmi šťastný, protože první kolo bylo opravdu pěkné a čisté. Ve druhém pokusu jsem se zlepšil, ale nebylo tak dobré jako první.“

Bottas si stěžuje na nestabilní zadní část vozu

Až z osmé pozice na roštu vyrazí do závodu druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který za týmovým kolegou zaostal o téměř půl sekundy. V Q3 porazil jen Estebana Ocona a Lance Strolla.

Bottas po kvalifikaci přiznal, že v Q3 cítil znovu nestabilitu zadní části monopostu W12, se kterou se potýkal už v předsezónních testech a úvodním závodu v Bahrajnu.

„Osmé místo rozhodně není to, v co jsem dnes doufal. První jízda Q3. Najel jsem do druhé zatáčky a najednou mi ustřelila zadní část, pokračovalo to i dále v prvním sektoru, ztratil jsem tam spoustu času,“ řekl Bottas.

„Stejná věc se pak stala ve druhém pokusu. Nemohl jsem věřit zadní části vozu, předtím jsem to v kvalifikaci necítil. Nevím, co se stalo. Musíme se na to podívat, samozřejmě je to zklamání.“

Na rozdíl od Bahrajnu se podle Bottase Mercedes více trápí při nájezdu do zatáček.

„Je to jiné (oproti Bahrajnu). Nyní to bylo více v nájezdech do zatáček, což se nikdy předtím nestalo. Nejprve se proto musíme přesvědčit, že všechno bylo správně s autem. Nebylo to ideální.“