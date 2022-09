Hamilton: Nebýt žlutých vlajek, mohla to být první řada

Jezdci Mercedesu se na Zandvoortu přidali k Ferrari a Red Bullu a zapojili se do boje o přední příčky. Hamilton se ztrátou 306 tisícin obsadil čtvrté místo.

Ztráta přitom mohla být menší, kdyby měl Hamilton šanci dokončit svůj poslední měřený pokus. Těsně před ním se ale v předposlední zatáčce roztočil Sergio Pérez z Red Bullu, kvůli čemuž musel sedminásobný mistr světa svůj poslední pokus přerušit.

„Myslím, že kdybychom neměli žluté vlajky, tak bychom snad bojovali i o první řadu. To je opravdu pozitivní. Doufám, že jsme stáhli ztrátu na jedno kolo. Pokud se to odrazí i v závodní rychlosti, bude to skvělé,“ řekl Hamilton.

Ačkoliv Hamilton věřil v zisk první řady, o pole position pochyboval. Nejrychlejší tři piloty v kvalifikaci přitom dělilo jen 92 tisícin sekundy.

„Myslím, že to je velmi optimistické. Pořád byli příliš rychlí. Ale myslím, že první řada byla dosažitelná.“

Pro závod je Hamilton optimistou, ví ale, že předjíždění je na Zandvoortu velmi složité.

„Neabsolvoval jsem tady dlouhou jízdu, George (Russell) ano a vypadalo to celkem dobře. Vůz byl dnes silný a cítil jsem, že mohu jet ještě rychleji. Doufám, že se to přenese i do závodu. Určitě se budu snažit a bojovat o stupně vítězů.“

Russell ve třetí řadě

V řadě za Hamiltonem bude jeho týmový kolega George Russell, který bude vyrážet z šestého místa za pátým Pérezem. Brit ztratil na Verstappena 805 tisícin.