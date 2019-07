Hamilton: Nebýt Bottas můj týmový kolega, bojoval bych tvrději

Už v úvodních kolech závodu na Silverstonu spolu oba piloti Mercedesu tvrdě bojovali o první místo.

„Chceme závodit tvrdě kolo na kolo. Když ale bojujete s týmovým kolegou, je to jiné, protože kdybych bojoval s Ferrari, více bych riskoval. Stále s respektem, ale můžete na ně trochu více zatlačit,“ řekl Hamilton.

„Jako týmoví kolegové si před začátkem závodu sedneme a mluvíme o první zatáčce, jak se budeme respektovat a ujistíme se, že spolu nebudeme kolidovat. I kdybych ho předjel a on mi to chtěl vrátit, mohl bych přejet před jeho vozem a zablokovat ho, ale to není správné. Nakonec mu to umožnilo vrátit se, ale to je závodění, bylo to férové a skvělé,“ řekl Hamilton, který si na Silverstonu připsal rekordní šesté vítězství.

Ještě není konec, říká Bottas

Bottas ve včerejší kvalifikaci získal svou čtvrtou letošní pole position, když Hamiltona porazil o šest tisícin sekundy.

Po startu nedělního závodu si udržel vedení a dokázal i odrazit Hamiltonovy počáteční útoky. Už v 17. kole ale zajel k mechanikům, zatímco Hamilton zůstával na trati. Britovi výrazně pomohl následný výjezd safety caru, kterého využil k zastávce v boxech a dostal se do vedení. Bottas již ve zbytku závodu neměl šanci se na první místo dostat.

„Nevím, co říct. Gratuluji Lewisovi, měl tady obrovskou podporu. Myslím, že to je život. Občas máte smůlu. Co můžu dělat? Jen se posunout. Zajel jsem do boxů jako první a kontroloval jsem si náskok. Až do safety caru jsem v podstatě stále vedl závod. Měl jsem pocit, že je všechno pod kontrolou,“ řekl Bottas.

„Jen jsem kontroloval ztrátu na Lewise, pak ale se safety carem dostal zastávku zdarma a bylo to. I já přezul na střední, kvůli tomu jsem musel na konci zajet znovu. Nebyl to můj den, ale alespoň rychlost byla dobrá,“ dodal.

Bottas se přitom nevzdává v boji o celkový titul, kde nyní na Hamiltona ztrácí 39 bodů.

„Byli jsme nejrychlejší na trati a závodní rychlost byla dnes dobrá. Byl to dobrý souboj, ještě není konec.“

Foto: Getty Images / Dan Istitene