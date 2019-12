Hamilton, nebo Leclerc? Briatore by si vybral Monačana. Jezdec ale podle něj půl sekundy neudělá

Pokud by si měl Flavio Briatore vybrat pro rok 2021 mezi Hamiltonem a Leclercem, zvolil by si Leclerca.

„Hamilton v Maranellu v roce 2021? Kdybych měl vybírat mezi ním a Leclercem, nechal bych si Leclerca. Kromě toho bude levnější... Hamilton bere polovinu rozpočtu,“ řekl Briatore pro Gazzettu dello Sport.

Bývalý šéf Renaultu je skeptický, pokud jde o roli jezdce v současné F1. „Důležité je auto. Viděli jsme to u Ricciarda. Renault mu dal kupu peněz, ale bylo by lepší je investovat do vývoje vozu.“

„Myslím, že Ferrari musí pracovat, aby mělo auto, které je půl desetiny od Mercedesu. Pak to jezdec změní. Jezdec nezmění rozdíl 5 desetin, udělá vám asi 2 desetiny, 2 desetiny a půl.“

Objevily se určité spekulace, že by do Maranella mohl přijít nejen Hamilton ale i Wolff, kterému na konci příštího roku také končí smlouva s Mercedesem. Briatore tomu nevěří.

„Je akcionář. Nedává smysl, aby se akcionář stal zaměstnancem jiného týmu. Wolff problémy nevyřeší. Ferrari potřebuje lídra, kterého při vší úctě k Binottovi, nemá.“

Foto: Getty Images / Charles Coates