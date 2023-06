Hamilton naznačil, že je velmi blízko podpisu nové smlouvy s Mercedesem

Z vyjádření Lewise Hamiltona po druhém místě v Grand Prix Španělska se zdá, že je Brit velmi blízko prodloužení spolupráce s Mercedesem.

Sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton hájí barvy Mercedesu již jedenáctou sezonou. Během této doby dosáhl britský jezdec s týmem z Brackley na šest jezdeckých titulů.

I když Hamilton čeká na výhru v závodě již rok a půl, nechal se v poslední době několikrát slyšet, že by rád závodil pro Mercedes i po této sezoně, kdy končí platnost jeho současného jezdeckého kontraktu.

Po dojezdu nedělní Grand Prix Španělska Hamilton prohlásil, že by se podpis nové smlouvy měl uskutečnit již velmi brzy.

„Zatím jsem nic nepodepsal, ale myslím, že v pondělí (dnes, pozn. red.) se s Totem (Wolffem, šéfem Mercedesu, pozn. red.) sejdeme, tak snad se nám podaří něco dohodnout,“ uvedl Hamilton, kterého citoval web Motorsport Week.

Ke svému prohlášení nicméně Brit dodal, že tím nechce nic naznačovat a že jde o jednu „z dalších schůzek“.

„Mohli jste vidět, že to můj výkon neovlivnilo, ale vždycky je to něco, nad čím přemýšlíte. Jakmile je to za vámi, jste schopni se pak více soustředit a přemýšlet o budoucnosti,“ přiznal Hamilton, jehož v posledních týdnech britská média spojovala i s možným přestupem k Ferrari.

Stačí půlhodina

Pondělní setkání s Hamiltonem pro televizi Sky Sports F1 potvrdil i šéf Mercedesu.

„Myslím, že si jen potřebujeme najít čas na to, abychom si sedli u kávy. Zabere to půl hodiny," řekl Toto Wolff.