Hamilton na sebe vzal vinu za kolizi s Russellem v první zatáčce

Lewis Hamilton cítí zodpovědnost za kolizi s týmovým kolegou Georgem Russellem z Mercedesu v první zatáčce Velké ceny Kataru, po které musel sedminásobný mistr světa formule 1 ze závodu odstoupit.

Hamilton do závodu na okruhu Lusail vyrážel na měkké sadě pneumatik z třetího místa a měl lepší rozjezd než druhý Russell, který pro start zvolil střední směs.

Hamilton se pokusil zaútočit vnějškem na svého krajana a z pole position startujícího Maxe Verstappena, který držel vnitřní stopu. V první zatáčce ale došlo ke střetu Russellova levého předního a Hamiltonova pravého zadního kola.

Zatímco pro Hamiltona závod skončil, Russell byl schopen pokračovat.

„V zápalu boje jsem se cítil velmi frustrovaný, protože jsem cítil ten kontakt zezadu, nemyslím si ale, že měl George kam jet,“ řekl Hamilton po závodě.

„Byl to smolný moment, ale rád převezmu zodpovědnost, protože to je moje role. Musím se na to znovu podívat, nemyslím si ale, že to byla Georgeova chyba.

„Před závodem jsme věděli, že budeme mít odlišné pneumatiky, takže říkal: 'Proč dnes nebudeme spolupracovat', takže mluvíme o spolupráci.

„Nebylo v plánu se srazit, je to opravdu tvrdé pro tým, který tak usilovně pracoval, aby nás dostal do této pozice. Je frustrující, ať se srazíte s kýmkoliv, horší to je, když se roztočíte oba a padáte pořadím.“

Později na sociální sítí X Hamilton přiznal svou vinu. „Viděl jsem záznam a byla to na 100 % moje vina, beru za to plnou zodpovědnost. Omlouvám se svému týmu a Georgeovi.“

Russell to dotáhl na čtvrté místo

Ačkoliv po incidentu, který si vyžádal i výjezd safety caru, a zastávce v boxech klesl až na poslední místo, dokázal se Russell v průběhu závodu posunout na přední pozice a cílem projel na čtvrté příčce s více než půlminutovou ztrátou na vítězného Verstappena.