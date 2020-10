Hamilton na Nürburgringu vyrovnal Schumacherův rekord v počtu vítězství, Bottas nedojel

Hamilton měl lepší start než Valtteri Bottas a do první zatáčky na první pozici svého týmového kolegy zaútočil. Bottas se ale nevzdal a udržel první místo. O to nakonec přišel po probrždění v 13. kole, kdy se dostal před něj na první místo Hamilton.

Ten ve zbytku závodu již nedal nikomu šanci a získal své 91. vítězství v kariéře formule 1. Vyrovnal tím rekord sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera. V cíli závodu pak převzal od Schumacherova syna Micka helmu, kterou Michael Schumacher používal při svém působení v Mercedesu v roce 2012.

„Jsem poctěn, nevím, co říct. Když jsem tak dlouho sledoval jeho dominanci, myslím, že si nikdo, obzvlášť já, nedokázal představit, že se z pohledu rekordů Michaelovi přiblížím. Je to obrovská pocta a chvíli mi bude trvat, než si na to zvyknu,“ řekl Hamilton.

„Měli jsme dobrý start, dostal jsem se vedle Valtteriho, oba jsme ale byli nedotáčiví do první zatáčky, takže jsem se mu snažil nechat co nejvíce prostoru. Pak byl v mém slepém úhlu, snažil jsem se být co nejvíce široký, odvedl skvělou práci.

„Dokázal jsem se opravdu dobře starat o pneumatiky, viděl jsem, že jemu se drolily přední pneumatiky, takže jsem věděl, že dalších pár kol musím tlačit a on potom probrzdil. Nebyl to ale vůbec jednoduchý závod. Red bully byly velmi rychlé. Max (Verstappen) jel velmi dobře. Myslím, že jediná šance a prostor, který měl, byl při restartu, já ale dokázal odjet a měl jsem dobrý náskok.“

Bottase vyřadil technický problém

Valtteri Bottas startoval z pole position. V prvních zatáčkách úspěšně odrazil útoky od Hamiltona a udržel vedení. V 13. kole ale v nájezdu do první zatáčky probrzdil a propadl se na druhé místo. Kvůli zničeným pneumatikám musel do boxů.

O šest kol později začal Bottas týmu hlásit problémy s výkonem své pohonné jednotky. Nakonec musel Fin ze závodu odstoupit.

„Smůla, co na to říct. Během virtuálního safety caru jsem začal ztrácet výkon a už se to nezlepšilo. Byla to celkem velká ztráta výkonu, byl to nějaký problém s pohonnou jednotkou. Zatím neznám detaily. Škoda, do té chvíle to byla zábava,“ řekl Bottas.

Na startu Bottas při souboji s Hamiltonem ukázal, že první pozici nedá zadarmo. „Byl to dobrý start, měli jsme pěkný souboj. Neměl jsem v plánu mu to ulehčit, takže jsem rád, že jsem udržel vedení,“ popsal Bottas start.

„Později jsem probrzdil do první zatáčky a ztratil jsem pozici, pro nové pneumatiky jsem musel zajet dříve, měl jsem na nich ale dobrý pocit a nepochyboval jsem, že bych se před něj (Hamiltona) možná mohl dřívější zastávkou vrátit.“