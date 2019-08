Hamilton na mokrou trať nevyjel. Nemělo to smysl, říká

„Dnes odpoledne jsme chvíli jezdili na tvrdých pneumatikách. Odjeli jsme pár kol a to bylo vše,“ řekl Hamilton. Tři kola a pak jsme zastavili.“

„Jezdit na mokru nemá moc smysl. V dnešní době je to tak, že pokud víte, že sobota a neděle budou mokré, nebo to bude zcela mokrý víkend, můžete udělat určité jemné změny, které vám pomohou najít vyvážení do mokra.“

„Ale to je teď trochu irelevantní, zvláště, když víte, že závod bude suchý. Soustředíte se jen na co nejlepší nastavení na suchu. Pokud by bylo mokro, museli byste se s tím nějak vypořádat.“

V Německu se Hamilton necítil dobře. Po týdnu je to prý lepší. „Když jsem ráno usedl do auta, bylo to milionkrát lepší. Stále se hodně potím. Potím ze sebe nemoc, kterou jsem měl, takže je to dobré.“

Bottase potrápila technika

Bottas odjel v prvním tréninku jen instalační kola. Poté se musel vrátit do boxů a tým mu měnil motor. Ve druhém tréninku už to bylo bez problémů.

„Na začátku jsme odjeli několik kol na suchu, ale i tak slabě mrholilo. Získal jsem pocit vyvážení auta a některých věcí, na kterých musíme zítra pracovat.“

„Je škoda, že to po většinu tréninku bylo mezi slicky a pneumatikami do přechodných podmínek, takže jsem nemohl moc jezdit. Bylo to ale mnohem lepší než v Německu. Nastavení auta je myslím jiné a celkově jsem se cítil mnohem lépe, měl jsem více přilnavosti a vyvážení bylo lepší. “

Foto: Getty Images / Dan Mullan