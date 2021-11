Hamilton: Mysleli jsme si, že není šance, abychom tady získali pole position

Zatímco sobotní dopolední trénink zcela ovládli jezdci Red Bullu, kteří mercedesům nadělili téměř sedm desetin sekundy, kvalifikace už byla v režii černých monopostů. Verstappen na nejrychlejšího Bottase ztratil 350 tisícin.

Hamilton si nedokáže vysvětlit, jak se Mercedesu podařilo zlepšit. „V jednu chvíli byli vpředu o šest, pak o čtyři desetiny. Ať se ale stalo cokoliv, jakmile jsme vstoupili do kvalifikace, měli jsme najednou lepší rychlost. Jsem překvapen stejně jako ostatní, ale stále to bereme,“ řekl Hamilton.

Ačkoliv v průběhu víkendu udělali mechanici na jeho voze řadu změn, Hamilton nebyl v kvalifikaci spokojen s ovládáním svého monopostu.

„Bez ohledu na to, co jsme udělali, abychom se pokusili zlepšit auto, nedokázali jsme stáhnout ztrátu. Byl to proto opravdu šok. Samozřejmě jsem vděčný. Ve třetím tréninku jsem byl s vozem celkem spokojen a udělali jsme jen drobné úpravy, v kvalifikaci ale nebylo řízení vůbec příjemné,“ popisuje Brit.

„Je to frustrující, protože tvrdě pracujete. Byl jsem s inženýry (...) možná s nimi musím trávit méně času, protože se zdá, že je to pak horší. Jen jsem se trápil. Často jsem probržďoval, musel jsem udělat spoustu změn na volantu, což jsem nedělal celý víkend. Zvláštní, snad to zítra bude lepší.“

Bottas hodnotí nejrychlejší kolo jako jedno z nejlepších vůbec

Třetí letošní a devatenáctou pole position v kariéře získal v Mexiku Valtteri Bottas, který své kvalifikační kolo hodnotí jako jedno z nejlepších ve své kariéře.

„Bylo to jedno z těch dobrých kol. Je těžké si vzpomenout, které je nejlepší, ale tohle mezi nimi rozhodně bude, užil jsem si to. Rozhodně jsem sám sebe překvapil. Zdálo se, že jsme, obzvlášť na jedno kolo, na Red Bull ztráceli,“ řekl Bottas.

„Řekl bych, že výkonnost v Q3 byla trochu překvapivá. Bylo to dobré kolo, od třetího tréninku jsme optimalizovali nastavení vozu včetně teplot pneumatik. Vše jsme dokázali dotáhnout téměř k dokonalosti a tohle je výsledek.

„Je to poměrně složitá trať na poskládání celého kola, je tu spousta technických sekcí a kombinací zatáček. Je velmi snadné ztratit přes obrubníky pět setin nebo celou desetinu, takže zvládnout čisté kolo a udržet teplotu pneumatik v optimálním okně dnes bylo klíčové. Rozhodně to bylo nejlepší auto, jaké jsem o tomto víkendu měl.“