Hamilton může překonat Michaelovy rekordy, říká Ralf Schumacher

Lewis Hamilton může už příští rok překonat Schumachera v počtu vítězství a pódií a vyrovnat jeho rekord v počtu titulů.

„Oba dosáhli něčeho neuvěřitelného,“ řekl Ralf Schumacher pro Auto Bild. „Myslím, že Lewis dokáže Michaelovy rekordy překonat. Vždy plně využívá příležitosti, všechno mu vyjde. Má zkušenosti a velký přirozený talent.“

„Ví, kdy zaútočit a kdy ne. Ve svém týmu se cítí velmi pohodlně. Ví, že je to absolutní číslo 1. Vytváří to sebedůvěru a je to dobré pro pilota. Právě kvůli tomu pravděpodobně nedělá chyby.“

Chyby naopak podle Schumachera dělá jeho krajan Sebastian Vettel. „Když cítíte takový tlak, tak děláte chyby. Podívejte se, co se stalo v Kanadě. Cítil, že se Lewis blíží a na chvíli ztratil koncentraci.“

„Lewis a Mercedes jsou pod tlakem nejlepší. Toto Wolff se obklopil správnými lidmi,“ uzavírá Ralf Schumacher.

Foto: Activepictures / Jiří Křenek