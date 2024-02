Hamilton může Ferrari pomoci nastartovat cyklus úspěchů. Podobně jako Schumacher, tvrdí Berger

Zatímco mnohé fanoušky i osobnosti ze světa F1 nedávno ohlášený přestup Lewise Hamiltona z Mercedesu k Ferrari, který se uskuteční po konci letošní sezony, překvapil, bývalého závodníka Gerharda Bergera příliš ne.

„Vlastně jsem to čekal už dřív. Bylo jasné, že Lewis může skončit ve Ferrari, je to win-win situace pro obě strany,“ prohlásil Berger pro italský deník Gazzetta dello Sport.

„Tým potřebuje otevřít novou etapu a Lewis je jedním z nejlepších jezdců v historii. Stejně tak je také výjimečnou osobností z hlediska PR. Značky Ferrari a Hamilton dohromady tvoří pro fanoušky super atraktivní kombinaci. Lewis navíc ví, že zisk titulu mistra světa s Ferrari by měl pro jeho kariéru mimořádnou hodnotu, protože je to sen každého jezdce. Ještě více by ho to proslavilo,“ je přesvědčen bývalý pilot McLarenu či Ferrari.

Co může Hamilton Ferrari přinést, je podle Bergera jasné.

„Především jeho zkušenosti. Vyhrál více než sto velkých cen, je zvyklý vyhrávat, takže ví, jak motivovat tým a zvládat politicky obtížné situace. Navíc ho budou následovat někteří technici a další by se mohli k Ferrari připojit z jiných týmů, protože je motivuje Lewisova přítomnost. Ferrari může otevřít cyklus úspěchů, jako se to podařilo Michaelu Schumacherovi,“ dodal Berger.