Hamilton: Musíme přijmout, že nedokážeme závodit s těmi nejrychlejšími

Sedminásobný mistr světa ztratil na svého bývalého týmového kolegu George Russella z Mercedesu 627 tisícin. Ve třetí řadě se přitom potkají dva bývalí mistři světa, když za Hamiltonem bude stát šampion F1 z let 2005 a 2006 Fernando Alonso.

„Celý víkend pracujeme naplno na tom, abychom byli rychlejší, ale nemyslím si, že auto pojede o tolik rychleji. Rozhodně si nemyslím, že můžeme závodit s kluky vpředu a musíme přijmout, že to tak je,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Charles měl dobrý začátek kola, ale nedokončil ho, možná tam bylo ještě pár desetin, ale nedostalo by nás to do první řady. Ostatní měli také střední sadu pneumatik, nevím, proč jsme to nezvážili. Mysleli jsme si, respektive bylo nám řečeno, že měkká sada byla tou lepší, proto jsme se pro ni rozhodli.“

Mohl jsem být na pole position, věří Leclerc

Velmi zklamaný byl po kvalifikaci osmý Leclerc. Monačan musel poslední pokus vzdát poté, co udělal chybu a ztratil čas.

„Jsem velmi zklamaný, protože si nemyslím, že by včerejšek měl nějaký vliv na můj dnešní špatný výkon,“ připomenul Leclerc pro Sky Sports F1 svou nehodu v pátečním prvním tréninku.

„V posledním kole Q3 jsem všechno skládal dohromady až do šesté nebo sedmé zatáčky, kde se asi 100-150 metrů přede mnou objevil Isack (Hadjar). Určitě nešlo o zdržování, ale ve špinavém vzduchu na takové trati, kde jsou zdi tak blízko, hodně ztratíte a já musel krotit zadní část vozu.

„Jsem velmi zklamaný. Dnes jsem si věřil. Věřil jsem, že je v autě rychlost na to být na pole position. Nevím, jestli nás volba pneumatik nakonec stála pole position, ale byl bych velmi blízko, takže jsem velmi zklamaný.“