Hamilton: Mercedes mě při vývoji nového vozu neposlouchal. Vím, co auto potřebuje

Lewis Hamilton si po závodě v Bahrajnu postěžoval, že Mercedes nedal při vývoji nového vozu W14 na jeho rady. Brit podle svých slov ví, co monopost F1 potřebuje.

Mercedes za sebou nemá pozitivní start do sezony a hned po prvním závodě v Bahrajnu jeho šéf Toto Wolff prohlásil, že tým bude muset zásadním způsobem přepracovat současný monopost s označením W14.

Spokojen se současnou situací přirozeně není ani pilot Mercedesu Lewis Hamilton, který do nové sezony vstoupil pátým místem, což je pro něj nejhorší výsledek na úvod sezony od roku 2014. Brit si navíc postěžoval, že německý tým v minulém roce nedbal na jeho zpětnou vazbu.

„Vloni jsem jim řekl, jaké jsou s vozem problémy,“ uvedl Hamilton v pozávodním rozhovoru pro podcast BBC Chequered Flag.

„V životě jsem řídil tolik aut, takže vím, co auto potřebuje a nepotřebuje.“

Tým musí přijmout zodpovědnost

Podle Hamiltona by tým měl přiznat, že udělal při vývoji nového vozu W14 chybu.

„Myslím si, že je to opravdu o odpovědnosti. Je to o tom přiznat se a říct: 'Jo, víte co, neposlouchali jsme vás, vůz není to tam, kde by měl být. Musíme na tom zapracovat'.“

„Musíme se podívat na stabilitu v zatáčkách a na všechna slabá místa. Prostě se semknout jako tým,“ vyzývá Hamilton, jenž má ve svůj tým stále důvěru.

„Pořád jsme několikanásobní mistři světa. Jen jsme to tentokrát nezvládli a nezvládli jsme to ani vloni. Neznamená to ale, že se příště nemůžeme opět posunout dopředu,“ věří sedminásobný mistr světa.