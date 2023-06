Hamilton: Mercedes by se měl pomalu začít soustředit na příští rok

Lewis Hamilton tvrdí, že by se měl Mercedes pomalu začít soustředit na sezonu 2024, aby mohl konkurovat Red Bullu.

I když letošní sezona vstupuje teprve do své druhé třetiny, je zřejmé, že dominujícímu Red Bullu s Maxem Verstappenem již oba tituly nikdo nevezme.

Vědom si toho je i Lewis Hamilton, a to navzdory tomu, že „jeho“ Mercedes během květnové GP Monaka nasadil druhou verzi letošního monopostu, která posunula německý tým blíže nejlepším.

Britský závodník je toho názoru, že by se Mercedes neměl zviklat lepšící se formou, a spíše se již orientovat na rok 2024.

„Byl to skvělý víkend. Bylo skvělé být nahoře a svádět souboje s Fernandem (Alonsem, pozn. red.) a s Astonem. Byli jsme na stupních vítězů dva závody po sobě, což je pro nás opravdu fantastické," hodnotil Hamilton, kterého cituje Autosport, víkendovou GP Kanady.

„V Monaku jsme dojeli čtvrtí, takže se rozhodně přibližujeme. Ve zbytku sezony to bude o dalším vývoji. Počítám však, že Maxův tým už pracuje na autě pro příští rok, takže se musíme trochu odprostit od letošní sezony a soustředit se také na následující rok,“ vyzývá sedminásobný šampion.

Red Bull nejspíš vyhraje každý závod

Podle Hamiltona je dost možné, že Red Bull letos vyhraje všechny zbývající závody. Nicméně dodává, že ho to příliš netrápí.

„Už to není frustrace, pokud vůbec někdy byla... S jejich skvělým výkonem nic nenadělám. Je pravděpodobné, že letos vyhrají všechny závody. Pokud tedy Aston, nebo my podstatně nezrychlíme naše voty, nebo pokud jejich auto nedojede do cíle,“ dodal pilot Mercedesu.