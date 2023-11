Hamilton: Mercedes bude v příští sezoně pod velkým tlakem

Po osmi výhrách v Poháru konstruktérů a sedmi primátech mezi jezdci v letech 2014 až 2021, má za sebou Mercedes druhou sezonu v řadě, kdy nezasáhl do přímého boje o tituly.

Poprvé od sezony 2011 se Mercedes dokonce nedočkal ani jednoho vítězství.

Sedminásobný šampion Lewis Hamilton v kontextu toho tvrdí, že bude jeho tým v čele s jeho šéfem Totem Wolffem v příštím roce pod velkým tlakem, aby se opět dostal dopředu.

„Půjde určitě o velký tlak. Nejde jen o Tota, ale globálně o nás všechny. I na pracovníky v továrně bude vyvíjen velký tlak. Jako šéf se Toto bude muset více opírat o své lidi, místo toho, aby jim ustupoval. Nebude to však snadné, protože lidé se v určitém bodě zlomí,“ je přesvědčen Hamilton, kterého cituje Autosport.

Podle Hamiltona v posledních letech chyběl Mercedesu správný směr, kterým by se měl při vývoji vozu ubírat.

„Myslím však, že nyní ho máme, i když nejde o přímý směr. Byly tam nějaké věci a rozhodnutí, které nás přinesly do slepé uličky, z čehož se pak těžko dostáváte, když existuje rozpočtový strop,“ vysvětlil Hamilton.

„Pokud se podíváte na Red Bull, je jasné, že odvedli skvělou práci. I oni měli vloni v Bahrajnu problém s poskakování monopostu, ale za týden to opravili. Je to jako když se snažíte postavit zeď. Přidáváte jednu cihlu za druhou. Jde zkrátka o vývoj. A i když ne pokaždé získali výkon, stále stavěli, zatímco my museli tu zeď zbourat. Museli jsme z vozu odebrat hodně přítlaku a pak zase přidávat. Když jsme tak ale udělali, tak to bylo opět horší. Prostě jsme se dlouho nezlepšovali,“ popsal britský pilot.

„Jsme zkrátka na zcela odlišných výkonnostních trajektoriích. Myslím si ale, že nyní autu už mnohem více rozumíme. Mám tedy naději,“ dodal.