Hamilton: Měli jsme zajet do boxů dříve, nebo nezajíždět vůbec

Povrch okruhu v Istanbulu usychal velmi pomalu, v průběhu závodu se navíc déšť nad trať vracel. Jezdci proto zvládli na pneumatikách do přechodných podmínek odjet velmi dlouhý první stint. Vedoucí piloti začali k mechanikům zajíždět až kolem 36. kola.

Hamilton, který po penalizaci za výměnu motoru startoval až z 11. místa, se v úvodu závodu dostal na páté místo. Když jezdci před ním zajeli do boxů, posunul se na třetí pozici. Se stavem svých pneumatik byl dokonce tak spokojen, že zamítl žádost Mercedesu, aby zajel do boxů.

Ke konci závodu ale Mercedes povolal Hamiltona k zastávce znovu s varováním, že pokud nezajede do boxů, nevrátí se na trať před šestým Pierrem Gaslym.

Hamilton tak osm kol před cílem zajel do boxů a vrátil se před Gaslym. V posledních kolech se ale potýkal s drolením přechodné směsi pneumatik a nedokázal tak stáhnout Sergia Péreze a Charlese Leclerca, kteří se při zastávce dostali před něj.

Během mokrého závodu jezdci nemají povinnost zajet do boxů. Dokázal by Hamilton odjet celý závod na jedné sadě pneumatik? „Slyšel jsem, že Ocon to zvládl, takže si myslím, že by to zřejmě šlo,“ řekl Hamilton.

„Pneumatiky jsou sjeté, takže nevíte, jak daleko dojedete. Určitě tam tedy byla starost o životnost pneumatiky. Na konci jsem ale nebyl tak rychlý. Trápil jsem se, měl jsem malou přilnavost, ale nevím proč.“

Hamilton si myslí, že by udělal lépe, kdyby zajel k mechanikům dříve, nebo zůstal na trati až do konce závodu.

„S odstupem času si říkám, že jsem měl buď zůstat na trati, nebo zajet do boxů mnohem dříve. Protože když zajedete osm kol před cílem, tak nemáte čas projít fází drolení těch (přechodných) pneumatik na usychající trati.

„Pak jsem si tedy prošel celou touto klouzavou fází, kdy jsem téměř ztratil více pozic. Je to frustrující, ale je to tak, jak to je.“

Souboj Hamiltona a Péreze