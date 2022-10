Hamilton měl na dosah první letošní pole position. Chyběla mi přilnavost, přiznal

Lewis Hamilton dosáhl v kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru nejlepšího výsledku v letošní sezóně formule 1, když se ztrátou pouhých 54 tisícin obsadil třetí místo.

Mercedes se v dosavadním průběhu letošního ročníku trápí, mistrovský tým z posledních osmi sezón ale věří, že městská trať v Singapuru by mu mohla vyhovovat.

Kvalifikace se navíc jela na osychající trati a Hamilton se na začátku Q3 dostal na první místo. Trať ale velmi zrychlovala, nejlepší podmínky proto měli piloti až v samotném závěru. Poslední kolo se ale Hamiltonovi už nepovedlo podle představ a zaostal o 54 tisícin za nejrychlejším Charlesem Leclercem a o 32 tisícin za druhým Sergiem Pérezem.

„Velmi tvrdě jsem tlačil, bylo to velmi, velmi těsné. Snažil jsem se. Tihle kluci jsou vždy rychlí, já si ale myslel, že s opravdu perfektním kolem, které bylo opravdu těžké zajet, bychom mohli bojovat o první místo,“ řekl Hamilton.

„V posledním kole jsem ale neměl přilnavost, jsem ale vděčný za druhou řadu. A jsem vděčný, že tým pokračuje ve své snaze, hlavy dolu a zítra snad bude lepší den.

„Nevěděli jsme, jak blízko tento víkend budeme. Věděli jsme, že auto tu bude silnější než v Monze, ale netušili jsme, jak budeme blízko. Ale prohrát o takový kousek... Postavíme se a zítra budeme bojovat znovu.“

Russell o šest tisícin nepostoupil do Q3

O překvapení se ve druhé části kvalifikace postaral druhý pilot Mercedesu George Russell, který se o šest tisícin sekundy nedostal do třetí části kvalifikace a obsadil až jedenáctou pozici.

Brit přiznal, že se v průběhu kvalifikace potýkal s technickým problémem, který se objevil už v pátečním tréninku.

„Měl jsem opakující se problém, kterému jsem čelil už v prvním tréninku, kdy jsem měl pocit, že pokaždé, když jsem projížděl zatáčkou, tak vůz zrychloval,“ popsal Russell.

„A auto absolutně tlačilo. Myslím, že tento problém vidíme na datech. Ale s průběhem kvalifikace se to zhoršovalo. Nemohl jsem proto projet žádnou pomalou zatáčku. Bylo to doslova, jako by se někdo snažil mě zezadu tlačit. Byla to opravdu škoda.“