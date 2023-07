Hamilton měl dostat více penalizací za bílé čáry, říká Norris

Lewis Hamilton měl během Velké ceny Rakouska dostat více penalizací za překročení traťových limitů, říká Lando Norris z McLarenu.

Penalizace za překračování limitů trati hrály jednu z hlavních rolí právě skončeného víkendu formule 1 na Red Bull Ringu.

Jedním z hříšníků během závodu byl i sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, který dostal pětisekundovou penalizaci za opakované překračování bílé čáry v průběhu závodu. V první části závodu jel za jezdcem Mercedesu jeho krajan Norris z McLarenu, který si všiml více porušení pravidel.

„V podstatě v každé zatáčce jsem dělal živý komentář. A on (Hamilton) dostal jen pětisekundový trest. Možná bych to měl komentovat více. Udělal tak čtyři přešlapy za jediné kolo,“ řekl Norris pro Sky Sports F1.

„Necítil jsem to, věděl jsem (o překročení limitů trati). Když vyjedete mimo, dostanete penalizaci, on ji ale z nějakého důvodu nedostal, jsem proto trochu zmatený.

„Byl jsem za Lewisem a chápu ho, protože měl za sebou auto, pro něj to bylo naopak, musel se udržet před rychlejším autem, které mělo DRS a tlačilo na něj v každé zatáčce. Stačí jedna korekce, změna větru při průjezdu zatáčkou a skončíte mimo trať, takže skutečnost, že jste penalizování za změnu podmínek uprostřed zatáčky je trochu zvláštní.

„Jako jezdci bychom byli rádi, kdyby tam (v 9. a 10. zatáčce) byl štěrk, jako máme na výjezdu ze 4. a 6. zatáčky. I tam ale můžeme být penalizováni, protože je tam asi dvoucentimetrový prostor za bílou čárou, kdy ještě nejste ve štěrku. Dostaneme penalizaci, když tam vyjedeme. Pro mě je to hloupé, tady bychom jako limit měli brát štěrk. Když vyjedete do štěrku, pokazili jste to, udělali jste chybu a byli jste tím potrestáni.

„Nemůžete to tak udělat všude, protože tu (na Red Bull Ringu) závodí i MotoGP. V posledních dvou zatáčkách to kvůli MotoGP nejde, a přesně tam většina porušovala limity tratě.“