Hamilton měl během prvního testu s Ferrari údajně problém s pedály

Lewis Hamilton absoloval ve středu na okruhu ve Fioranu svá první kola s monopostem Ferrari.

Konkrétně šlo o 30 kol, kteráf představují vzdálenost 89 kilometrů, což znamená, že si britský pilot pro letošek vyčerpal necelých deset procent ježdění, které má každý aktivní pilot F1 k dispozici pro testy s tzv. předchozími vozy (TPC, Testing of Previous Cars).

Podle italské mutace webu Motorsport.com však Hamilton během krátkého testu bojoval s určitými nepříjemnostmi.

Konkrétně šlo o problémy s pedály, jejichž poloha mu neměla vyhovat, což mělo mít za následek i několik chyb.

Na základě zpráv z místa Hamilton několikrát probrzdil, když se snažil zvýšit tempo, kvůli čemuž měl mít dvakrát blízko k tomu, aby vyjel mimo dráhu.

Celkově by se však nemělo jednat o nic zásadního, přičemž se očekává, že by Ferrari mělo tyto problémy vyřešit již pro další privátní testy, které by měly proběhnout v Barceloně. Stejně tak se italský tým chystá udělat úpravy na volantu tak, aby odpovídal preferencím Hamiltona.