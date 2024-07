Hamilton: Max se probojuje dopředu, udržet pódium bude boj

Sedminásobný mistr světa si přitom uvědomuje rychlost Red Bullu a McLarenu ve Spa-Francorchamps. A ačkoliv by chtěl udržet třetí místo, očekává, že to bude náročné a hlavním soupeřem Mercedesu bude Ferrari.

„Když pršelo, věděl jsem, že budeme mít šanci být vpředu, protože takové podmínky preferuji. Kdyby bylo sucho, tak bychom bojovali o umístění v top 10, bylo by to náročné,“ řekl Hamilton pro Sky Sports F1.

„Načasování bylo vším. Myslím, že jsme na konci vyjeli trochu brzy, byli jsme první na trati, tehdy jsme použili naše nové pneumatiky a až do konce jsme pak už neměli žádné nové, zatímco tři jezdci vpředu ano. Bylo to trochu smolné, ale tak to je. Jsem ale rád, že jsem tady. Kdybych měl další sadu, bojoval bych o první řadu.“

A vyhlídky Hamiltona pro závod? Udržet umístění na stupních vítězů bude podle něj náročné.

„Red bully a mclareny jsou tady mnohem rychlejší než my. Ferrari jsou tak nějak kolem nás. Max se samozřejmě probojuje vpřed, protože podle mě jsou tento víkend nejrychlejší. Udržet pódium bude pořádný boj, ale jsem na to připraven.“

Chceme se jen ujistit, říká Russell k výměně podlahy

Mercedes na vůz George Russella před víkendem nasadil novou podlahu. Před kvalifikací se ale tým rozhodl vrátit ke starší specifikaci.

„Pátek jsme odjeli s novou podlahou. Pro závod se ale vracíme ke staré a uvidíme, kde rychlost klesá, protože ve F1 je kolísání rychlosti okruh od okruhu obrovské,“ řekl na roštu šestý Russell pro Sky Sports F1.

„Včerejšek pro nás nebyl výborným dnem a chtěli jsme se jen dvakrát přesvědčit, že to nebylo způsobeno vylepšením. Jsem si jistý, že ne, protože v posledních 12 měsících jsme neměli problémy, když jsme nasadili vylepšení. Celkově fungovala. Dá nám to jen více času na zhodnocení nové podlahy.“