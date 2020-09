Hamilton má v Soči potíže stačit Bottasovu tempu

Lewis Hamilton (19./2.)

Vidět Hamiltona na předposledním místě je vzácnost. V prvním tréninku to nicméně byla realita. Ve druhém již skončil druhý, ani tentokrát ale nedokázal překonat čas Valtteriho Bottase.

„Nebyl jsem dnes zrovna moc rychlý. Začátek nebyl zrovna nejlepší, první trénink byla slabota. Na měkké směsi jsem v první zatáčce zablokoval kola, pak jsem přezul na tvrdé a úplně je odrovnal. První trénink tak byl odepsaný.

Odpoledne to začalo lépe, trochu jsem ztrácel v prvních dvou sektorech, ale třetí byl pěkný. Zatím se mi nepodařilo vypilovat všechny sektory v rámci jednoho kola, ale pracuju na tom.

Musím vylepšit jak jezdeckou stránku, tak i nastavení. Pokud v prvním tréninku nedosáhnete žádného progresu, ve druhém se to těžko dohání. Jinak se ale auto chová velmi dobře. Mám přes noc co dělat, ale to není nic nového,“ řekl Hamilton, kterého překvapila ztráta zbytku pole.

Valtteri Bottas (1./1.)

Černé šípy se dnes v Soči zdály být nedostižné. Podle Bottase přitom mohou být vozy Mercedesu ještě o poznání rychlejší.

„Najeli jsme dost kol, a přesto se mi nepodařilo zajet dokonale všechny sektory v rámci jednoho okruhu. Takže můžeme být lepší. Podmínky dnes nebyly snadné, proto mnoho lidí dělalo chyby. Hlavně s nízkým objemem paliva mě zlobila záď auta.

Musíme se na to podívat. Připadal jsem si spíš jako ve speciálu pro závody rally než ve voze F1. Po stránce nastavení i časů se můžeme výrazně zlepšit. První dva sektory jsou v pohodě, ale ve třetím je auto takové nervózní. Pokud to vychytáme, bude to fajn,“ prohlásil Bottas.