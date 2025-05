Hamilton má stále na to, aby předváděl velké výkony. Limitovat ho však může věk, naznačuje Heidfeld

Bývalý pilot F1 Nick Heidfeld okomentoval současné výkony Lewise Hamiltona. Podle Němce má Brit stále na to, aby předváděl velké věci, nicméně zároveň poukazuje na to, že již není nejmladší.

Lewis Hamilton má za sebou první třetinu premiérové sezony u Ferrari.

Sedminásobný mistr světa na jednu stranu dokázal vyhrát sprint v Číně a zároveň získat o 20 bodů více než za stejnou dobu vloni, ale zároveň zatím pravidelně zaostává za kolegou Charlesem Leclercem.

To, že je pro něj adaptace ve Ferrari, které předcházelo 12 let u Mercedesu, náročná, ostatně přiznal i on samotný.

Výkony Hamiltona nyní okomentoval jeho bývalý soupeř Nick Heidfeld, který v F1 závodil mezi lety 2000 až 2011.

Bývalý pilot Sauberu či Williamsu byl nejprve dotázán, zda se ještě můžeme od Hamiltona dočkat velkých výkonů.

„Myslím, že ano," odpověděl Heidfeld v rozhovoru pro F1-Insider.

„Pokud mu auto sedí, může stále předvádět nejlepší výkony. Viděli jsme to v Číně,“ připomněl rodák z Mönchengladbachu dosud největší úspěch Hamiltona u Ferrari.

Podle Heidfelda se však na Hamiltonově případu ukazuje, jak náročné může být, pokud jezdec po tak dlouhé době změní angažmá.

„Po mnoha letech ve stejném prostředí je změna týmu obtížná. Lewis byl v Mercedesu dokonale integrovaný, zatímco teď si musí zvykat na nové auto. A čím je člověk starší, tím je těžší takový nový začátek zvládnout," dodal Němec.