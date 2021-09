Hamilton má po pátku v Zandvoortu co dohánět

Lewis Hamilton (1./11.)

Hamilton byl nejrychlejším v ranním tréninku, kdy odjel 17 kol, tedy podobně jako soupeři. Volné jízdy výrazně zkrátil Vettelův odstavený vůz. Odpoledne už úřadující mistr světa odjel pouze tři kola, jelikož ho zastavily potíže s pohonnou jednotkou. Nemohl si vynachválit kolegu Bottase.

„Dopoledne jsem vzhledem k červené vlajce odjel na trati všeho všudy nějakých 20 plnohodnotných minut. To nás trošku handicapuje, ale zdá se, že Valtteri odjel povedený trénink a zítra snad část ztraceného času doženeme.

V druhém tréninku jsem udělal pár změn, ale na trati jsem si je ani nemohl pořádně vyzkoušet. Je tak těžké říct, zda změna byla k užitku, nebo naopak ke škodě. Ale máme tu Valtteriho, který měl na kontě hodně kol. Takže máme nasbíraných stále docela dost dat. Je pravdou, že většina ostatních stihla závodní simulace.

Nejde ani tak o to, že jsem neměl možnost zajet čisté kolo, důležité je nahnat tréninkové manko. Ale Bottas odvádí fantastickou práci a moje nastavení většinou nebývá daleko od toho jeho, takže věřím, že jeho dnešní skvělý výkon pomůže.

Vím, že jsem si okruh ve formuli 3 skvěle užíval, ale teprve ve formuli 1 je to to pravé šílenství. Vezměte si rychlost, jakou projíždíme sedmou zatáčku. Je to ryzí závodní okruh. Uvidíme, jaký bude závod. Nemyslím si, že se bude hodně předjíždět, je to tu dost o přítlaku a superrychlých zatáčkách. Doufejme, že zvolíme výhodnou strategii,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (5./4.)

Finský závodník si podle svých slov okruh Zandvoort opravdu užívá. Nerad by ale předvídal, jak dopadne kvalifikace a závod.

„Celkově to pro mě byl povedený den a trať jsem si vážně užil. Jízda zde je vzrušující, zvláště pak všechny ty klopené zatáčky a rychlé úseky. Je příjemně plynulá a snadno tu chytíte rytmus. Jsem si jistý, že kvalifikace bude ještě zábavnější.

Pátek byl poměrně často přerušován červenými vlajkami, ale i tak se mi podařilo nasbírat slušný počet kol. Zvláště ve druhém tréninku se nám poštěstilo najet hodně jednokolových jízd i závodní simulace. Jsem si jistý, že jsme nasbírali dost dat. Rozestupy jsou malé, což mě těší. Kdo ví, jak to dopadne, všechno je možné,“ prohlásil Bottas.