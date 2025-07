Hamilton: Lituji toho, že jsem Red Bull v minulosti označil pouze za výrobce nápojů

Hamilton v Silverstone odpověděl na otázku, zda by Verstappenovi doporučil přestup do Mercedesu. Brit zároveň lituje toho, že Red Bull v minulosti označil za pouhého výrobce nápojů.

Ačkoliv Lewise Hamiltonem o tomto víkendu čeká domácí premiéra v barvách Ferrari, hlavním tématem, který se v padoku F1 momentálně řeší, je budoucnost Maxe Verstappena.

V posledních dnech se totiž objevily spekulace, že by pilot Red Bullu mohl zamířit do Mercedesu.

Na tuto variantu byl v Silverstone dotázán také Hamilton, a to s tím, zda by čtyřnásobnému šampionovi přestup do týmu, ve kterém on sám působil, doporučil.

Ještě před zodpovězením této otázky se nicméně Hamilton nechal slyšet, že lituje toho, že v minulosti označil Red Bull za pouhého výrobce limonád.

„Před mnoha a mnoha lety se mě někdo ptal na něco ohledně Red Bullu. Myslím, že jsem v té době byl v Mercedesu hodně zarytý a vzpomínám si, že jsem řekl něco o tom, že Red Bull je jenom nápojová společnost. Toho jsem pak vždycky litoval,“ prohlásil Hamilton, jehož slova cituje web RacingNews365.

„Pravdou ale je, že je Red Bull neuvěřitelný tým se spoustou výjimečných lidí,“ poznamenal dále britský závodník, který se následně dostal i k odpovědi na to, zda by Verstappenovi doporučil angažmá v Mercedesu.

„Pokud se mě někdo zeptá na Mercedes, tak mohu říct, že je to také úžasný tým se spoustou vášně. Mají skvělý personál, továrnu i pracovní prostředí. Řekl bych, že bude velmi zajímavé sledovat, co se stane,“ podotkl Hamilton na téma možného přestupu Verstappena z Red Bullu do Mercedesu.