Hamilton lituje chyby, která jej připravila o šanci na stupně vítězů

Šance na stupně vítězů pro Lewise Hamiltona ve Velké ceně Singapuru formule 1 vyhasly po chybě, které se dopustil v polovině závodu. Brit dojel na devátém místě.

Hamilton jezdil čtvrtý s méně než sekundovou ztrátou na třetího Carlose Sainze, když ve 33. kole probrzdil a narazil do bariéry.

Pilot Mercedesu musel následně do boxů na výměnu poškozeného předního křídla a ztratil několik pozic, které už ve zbytku závodu nedokázal získat zpět.

„Věděl jsem, že to byl konec, ale takové věci se stávají. Nebudu sám sebe trestat za chybu,“ řekl po závodě sedminásobný mistr světa.

„Pro všechny to byly velmi zrádné podmínky. Problémy, které s tímto vozem máme, se v dešti znásobují. Na mokru je velmi, velmi těžké tohle auto řídit.“

Hamilton strávil až do chyby závod na čtvrté pozici, na kterou se za Sainze propadl na startu.

„Těžký start a zůstal jsem uvězněný za Carlosem. Nevím, proč byl tak pomalý, ale já nebyl dost rychlý, abych se před něj v těchto podmínkách dostal,“ dodal Hamilton.

„A zůstal jsem za ním. Myslím, že jsem mohl jezdit podobné časy jako kluci vpředu, ale protože jsem za ním by zaseknutý, tak to nešlo. Kdybych byl třetí, mohl bych se držet s jezdci vpředu.“

Pro Russella zůstaly body zapovězeny

Poslední klasifikovaný s dvěma koly ztráty dojel v Singapuru Hamiltonův týmový kolega z Mercedesu George Russell.

Brit v kvalifikaci obsadil jedenácté místo, tým mu ale před závodem vyměnil motor a Russell tak startoval z boxů.

Russell jako první z jezdců ve 22. kole na osychající trati nasadil suché pneumatiky, ze začátku se ale velmi trápil a ztrácel. Ve 42. kole pak dostal defekt.

I přes velký počet odstoupení se na body dostat nedokázal a s dvěma koly ztráty na vítězného Sergia Péreze dojel čtrnáctý.

„Dnes jsme zariskovali, když jsme přezuli na slicky a se safety carem by se to vyplatilo, ale pak jsem měl incident s Mickem (Schumacherem). Nevím, co se stalo, musíme se na to podívat,“ řekl Russell.

„Jsem zklamaný, že jsme tento víkend nezískali žádné body, ale jsem rád, že problém s brzdami ze třetího tréninku se podařilo opravit. Ukázali jsme, jak rychlý může být náš vůz a jsem na tým hrdý, protože se zlepšujeme.“