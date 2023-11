Hamilton letos jednal s Red Bullem o možném přestupu. Neměli jsme zájem, prozradil Horner

Lewis Hamilton v létě prodloužil smlouvu s Mercedesem o další dva roky. Předtím ale jednal s Ferrari a Red Bullem. Pro Mail Online to potvrdil Christian Horner.

Podobné zprávy je však potřeba brát s rezervou. Jezdci běžně jednají s jinými týmy, aby zvýšili svou cenu. Pokud tým ví, že jezdec nemá žádné kvalitní alternativy, tak může při jednáních vyvinout větší tlak.

„V průběhu let jsme několikrát mluvili o tom, že by se Lewis mohl připojit,“ řekl Horner. „Několikrát nás oslovili. Naposledy začátkem roku, kdy proběhl dotaz, zda by byl zájem.“

„Ale nedokážu si představit Maxe a Lewise, jak spolu pracují. Dynamika by nebyla správná. Jsme stoprocentně spokojeni s tím, co máme.“

„Také se setkal s Johnem Elkannem (předsedou Ferrari). Myslím, že došlo k vážným rozhovorům. Bylo to kolem Monaka (v květnu). Určitě tam byly rozhovory – možná i s Vasseurem, ale s Elkannem určitě.“