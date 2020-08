Hamilton láká na nesmírně vyrovnaný závod ve Spa

Lewis Hamilton (2./3.)

Vítěze druhého tréninku Maxe Verstappena, druhého Daniela Ricciarda a třetího Lewise Hamiltona dělila jedna desetina sekundy. Dokonce Esteban Ocon, který skončil osmý, na Verstappena nabral manko jen půl sekundy.

„Je to velmi těsné. Myslím, že Red Bull má teď trochu navrch, na naší úrovni je i Racing Point. Velice blízko je i Daniel Ricciardo z Renaultu.

Bude to vzrušující. Máme co dělat, to je jasné. Je potřeba ještě trochu vyladit auto. Ale není to špatný pocit. Máme sedmý závod a dá se čekat, že se pole bude vyrovnávat.

Zdá se, že soupeři jsou si opravdu blízko. Musíme zjistit, proč tomu tak je. Je otázka, jestli se zlepšili, nebo jestli vše tkví v nastavení. Roli může hrát charakter okruhu, přítlak, kdo ví. Ale těším se na závod, bude to paráda,“ věří Hamilton, který si nemůže okruh v Ardenách vynachválit.

Valtteri Bottas (1./6.)

Finský pilot své 31. narozeniny oslavil nejrychlejším časem v prvním tréninku. Odpoledne se však potýkal se špatnou přilnavostí předních gum.

„Pole se zdá být velmi našlapané. V předešlých závodech jsme už byli svědky toho, že soupeři byli v pátek lepší než v sobotu. Ale takhle těsné to ještě nebylo. Zítra to bude opravdu napínavé. Jsem si jist, že se hodně zlepšíme, ale záleží i na ostatních.

Celý den bylo auto trochu nedotáčivé, ve druhém tréninku jsem měl potíže se špatnou přilnavostí obou předních pneumatik. Myslím, že potřebuji dostat předek vozu lépe pod kontrolu a lépe ho ovládat v zatáčkách, tam mám největší rezervy,“ řekl Bottas.